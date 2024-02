På en energikonferanse på Lysebu var det en avstemning torsdag morgen: De som trodde at det vil bli avholdt en auksjon i vinter om få bygge ut havvindparken Sørlige Nordsjø (SN II), skulle rekke opp hånden.

Bare arrangøren Fornybar Norges folk strakk hendene i været. De mange investorene og bankfolkene tilstede satt med hendene i fanget.

Det er kanskje ikke så rart.

Den svenske storbanken SEB tror at SN II kan kreve så mye som 7 milliarder euro (nær 80 milliarder kroner) i investeringer.

I tillegg kommer driftskostnader.

De statlige subsidiene kan maksimalt bli på 23 milliarder kroner over en periode på 15 år.

Peker på Equinor

SEBs sjef for prosjektfinansiering i Norge, Simon Joneklav, tror de statlige subsidene blir for lave til at prosjektet kan bli finansiert med en høy andel prosjektlån fra banker. Risikoen i prosjektet blir for stor til det.

– Da blir det billigere å finansiere utbyggingen over egen balanse, for de selskapene som er store nok til det, sier Joneklav.

Syv grupperinger har meldt sin interesse for å by på SN II (se faktaboks lenger ned). Bankmannen peker på den børsnoterte, delstatlige giganten Equinor som kanskje den eneste av de syv som kan klare et slikt løft uten mye prosjektfinansiering.

De to hodene på første rad snudde seg begge og kikket videre ut i salen da energiminister Terje Aasland (t.v.) fra scenen til Oslo Energy Forum henvendte seg til to «gentlemen» med håp at de vil by på havvind. Foto: Roar Valderhaug

Ble pekt på, snudde seg

Halvannen kilometer lenger sør i luftlinje ble det torsdag avholdt nok en energikonferanse, Oslo Energy Forum.

Også her ble det pekt på Equinor, bokstavelig talt.

På spørsmål fra konfransier Siri Lill Mannes om energiminister Terje Aasland tror det blir auksjon om SN II, henvendte han seg til to herrer på første rad. Det var konsernsjefene Anders Opedal i Equinor og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– I'm looking towards the gentlemen down here, sa Aasland.

Men både Opedal og Rynning-Tønnesen snudde seg da synkront og kikket videre bakover i salen. Med en viss humor signaliserte de to at de tilsynelatende lurte på hvem Aasland snakket om?

På gangen med Aasland

– Det er ingenting nytt å melde, sier Rynning-Tønnesen til E24, om gruppen som Statkraft er med i, har bestemt seg for å by eller ikke.

– Aasland tok deg med ut på gangen etter hans opptreden på scenen?

– Det handlet om noe helt annet, svarer Statkraft-sjefen.

Rynning-Tønnesen omtalte så sent som i januar i år at SN II er et «marginalt prosjekt» som det var vanskelig å finne lønnsomhet i.

Bud-favoritten Opedal avviser på sin side at Equinor alt har bestemt seg for å by.

– Vi har ikke besluttet noe ennå. Dette er en styrebeslutning. Den vil først tas når vi har fått en invitasjon og alt er på plass, sier Opedal.

Opedal har nettopp sett børsverdien av Equinor falle mange titalls milliarder kroner fordi aksjemarkedet ikke liker hans planer om å satse stort på fornybar energi.

Søkerne på norsk havvind Vis mer ↓ Grupperingene med selskaper som har søkt om bli såkalt prekvalifisert til å by på å få bygge ut Sørlige Nordsjø II er: Equinor og RWE

Norseman Wind

Parkwind og Ingka

Shell, Lyse og Eviny

Statkraft, Akers Mainstream Renewable Power og BP

Hydroelectric Corporation

Mingyang Smart Energy De fem første blir etter alt å dømme prekvalifisert, de to siste ikke. Av de fem som blir prekvalifisert er det høyst usikkert om grupperingene til henholdsvis Statkraft og Shell vil by. Aasland risikerer å ende opp med at i beste fall bare tre grupperinger til slutt vil by.

Tror det går bra til sist

Selv om nesten ingen på energikonferansen på Lysebu tror det blir auksjon, og aksjemarkedet neppe vil like at Equinor byr, så er Aasland fortsatt optimist.

– Det er ingen grunn til å være pessimistisk for utbyggingen av norsk havvind. Vi har fått syv søknader om å bli prekvalifisert for SN II. Det er flere sterke konsortier som jeg forventer vil delta i auksjonen, sier Aasland til E24.

Overfor E24 har personer i energibransjen gitt uttrykk for at de 23 milliardene i statlige subsidier til utbyggingen av SN II, kanskje heller bør brukes på den neste store havvindparken, Utsira Nord.

Den skal bygges ut med flytende vindmøller, og vil trolig kreve minst 50 milliarder kroner i statlige subsidier. Det er på flytende havvind at Norge har det største potensialet for å bygge opp en ny industri.

Aasland avviser tanken om nå å satse alt på Utsira Nord.

– Vi skal være forutsigbare når det gjelder vår tilnærming til havvind. Vi skal lykkes med det, og SN II er første startpunkt. Jeg vil gjennomføre det, sier Aasland.