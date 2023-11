14 strømselskaper må betale 100.000 kroner i uken dersom de bryter loven igjen.

Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Tvangsmulkten skal sikre at strømselskapene følger loven fremover.

Agva Kraft

Fjordkraft

Fortum Strøm

Haugaland Kraft Energi

Helgeland Kraft Strøm

Ishavskraft

Kraftriket

Lyse Marked

NTE Marked

Polar Kraft

Trøndelagkraft

Ustekveikja Energi

Wattn

Å Strøm Kilde: Forbrukertilsynet

Mener det er høy gjentagelsesfare

I juni sendte tilsynet brev til 19 strømselskaper etter en omfattende tilsynsaksjon, etter at tilsynet fant lovbrudd hos samtlige.

Da risikerte 14 av selskapene tvangsmulkt. Nå er denne vedtatt.

– Noen av lovbruddene vi fant var svært alvorlige, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Tilsynet mener det er en høy risiko for lignende lovbrudd fra strømleverandørene i tiden som kommer.

– Å manipulere standardopplysninger om krav på tilbakebetaling ved bruk av angreretten, er for eksempel et lovbrudd som kan få store konsekvenser for både kunden og strømselskapet selv, sier direktøren.

Rønningen mener det er bra selskapene nå har rettet opp, men at slike lovbrudd i utgangspunktet aldri skulle skjedd.

I endring

Dette var noen av gjengangerne, da Forbrukertilsynet undersøkte strømselskapene i våres:

Manglende opplysninger om fakturagebyr

Opplysning om bindingsgebyr og mangel på informasjon om hvilken avtale forbrukeren overføres til (ved tidsbestemte avtaler)

En strømbransje i stadig endring og utvikling er bakgrunnen for at Forbrukertilsynet mener risikoen for lovbrudd er høy fremover.

Det gjelder både endringer innen markedsføring og utviklingen av nye avtaletyper.

– Vi forventer at strømselskapene tar forbrukervernet mer på alvor fremover. Skjer ikke det, blir vi nødt til å bruke de sanksjonsmidlene vi har, sier Rønningen.