Mer enn 150 stillinger i Posten sikret etter anbudsseier

Mellom 150 og 200 stillinger i Posten som var planlagt kuttet som følge av færre omdelingsdager, er reddet etter at Posten vant et anbud om avisdistribusjon.

Mandag ble det klart at Posten Norge AS er valgt til leverandør av avisdistribusjon. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mandag ble det klart at Posten Norge AS er valgt til leverandør av såkalt motsyklisk distribusjon på ukedagene som blir uten omdeling når omdelingsfrekvensen halveres 1. juli.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Gjølme i Posten bekrefter overfor FriFagbevegelse at kontrakten medfører at et betydelig antall arbeidsplasser i Posten er sikret og at konsekvensene av færre distribusjonsdager fra 1. juli dermed blir noe mindre dramatiske.

Anbudsseieren for lørdagsdistribusjon gikk til selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS. Begge kontraktene varer ut juni 2022.

