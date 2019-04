Streikende SAS-piloter beklager overfor reisende

SAS-ledelsen beskylder sine piloter for å stille krav som truer selskapets lønnsomhet.

– De skyhøye kravene er helt uforenelig med videre satsing for SAS sin del for at vi skal være konkurransedyktige, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

Pilotforeningen avviser dette på det sterkeste.

– Ingen gambler med sin egen arbeidsplass. Vi står sammen for å bygge et sterkt flyselskap. Det vil være veldig dumt av oss å gamble med det, sier leder Christian Laulund i Norske SAS-flygeres forening til FriFagbevegelse.

Han sier SAS-ledelsen er hjertelig velkommen tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi har fokusert på å finne en løsning hvor våre medlemmer slipper å jobbe sju helger på rad, slik at de kan ha et familieliv som andre i samfunnet. Det er veldig vanskelig i vår variable gruppe hvor mer enn halvparten av våre medlemmer befinner seg, sier Laulund.

Han mener de strakte seg langt for å komme fram til en løsning.

– Beklageligvis lot det seg ikke gjøre. Det rammer tusenvis av passasjerer. Det synes vi er veldig tragisk, sier han.

I tillegg til en mer forutsigbar turnus, er lønn et av områdene i konflikten.

SAS-pilotenes livslønn – lønnen gjennom hele karrieren – er lavere enn det pilotene i lavprisselskapet Norwegian tjener, erfarer FriFagbevegelse.

