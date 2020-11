Tesla tilbakekaller biler i Norge

Elbilprodusentens tilbakekallinger i USA gjelder også biler levert i Norge.

Tesla Norway gikk 170 millioner kroner i overskudd i fjor. Foto: FABRIZIO BENSCH / X90145

Tidligere onsdag ble det kjent at Tesla i USA har tilbakekalt rundt 9.500 elbiler, der det kosmetiske i taket kan løsne ettersom det ikke er godt nok festet.

Dette gjelder også Tesla-biler i Norge, nærmere bestemt av typen Model X produsert før august 2016, bekrefter selskapet overfor E24.

NRK omtalte tilbakekallingen i Norge først. I 2016 ble det levert 1.400 Model X-biler.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge sier at selskapet ikke har en uttalelse om tilbakekallingene, men at de berørte kundene blir kontaktet.

Tidligere i år ble også 1.000 elbiler av typen Model X tilbakekalt i Norge.

Da var årsaken et potensielt problem som kunne føre til at et servostyringen ikke fungerte.