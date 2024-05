Sydli ble arrangert i Mandal, for første gang i 2019.

Det første året var arrangementet på Sjøsanden, men de siste årene har musikkfestivalen gått av stabelen i Bryggegata.

Nå har styret selv meldt oppbud, ifølge Lindesnes Avis, som omtalte saken først.

Prøvde å finne løsninger

Tidligere i mai skrev Fædrelandsvennen at årets Sydli er avlyst på grunn av økonomiske utfordringer. Da sa festivalsjef Robin Berge at de håpte å kunne arrangere ny festival til neste år.

Til Lindesnes Avis sier Berge at de har jobbet i flere måneder med å forsøke å finne løsninger for festivalen, uten at de har lykkes med dette.

– Vi har forsøkt oss på alt for å unngå dette utfallet. Men det er jo litt som det er, og det er ingen hemmelighet at dette har vært vanskelig, spesielt nå med tøffe tider i festivalbransjen, sier han.

Festivalen ble i fjor arrangert i Mandal sentrum. Foto: Steffen Vidar Jenssen

Ville hente kapital

I 2022 hadde festivalen et underskudd på 431.000 kroner.

Også fjoråret endte med røde tall, og til Lindesnes Avis sier festivalsjefen at de har forsøkt å hente inn kapital fra ulike aktører de siste månedene.

– Vi skylder cirka en halv million i kroner og øre, i tillegg til gjeld og innskutt kapital fra eiere og investorer. Det er veldig beklagelig for dem det gjelder, sier han.

Berge uttrykker at han er lei seg for det som har skjedd.

– Det er tøft og veldig vondt, sier han.

Det er Berge selv, i tillegg til Ole Henrik Golf og Patrick Hauge som står oppført som eiere av Sydli, ifølge Forvalt.