KRISTIANSAND: Arild Bjelland overtar etter Hans Georg Høgevoll-Garstad, som begynte i ny jobb som konsernsjef i Varodd AS fra 1. mai. Arild Bjelland har lang og bred bransjeerfaring og jobber i dag i delt rolle som regionsjef Agder for Stena Recycling AS og som leder for forretningsutvikling hos Stena Recycling AS på nasjonalt plan. Før det var han leder for region sør/vest i NCC Roads Veiservice.

Dette skriver Avfall Sør i en pressemelding.

Sirkulærøkonomi

Bjelland har variert ledererfaring, blant annet fra Stena de siste 10 år og før det i forskjellige lederroller i NCC Roads i 6 år. Han er utdannet BBA (bachelor business administration) fra Handelshøyskolen BI og er i siste avslutning med sin EMBA (Executive Master of Business Administration) fra Handelshøyskolen BI og University of Berkeley. Sistnevnte med spesielt fokus på sirkulærøkonomi og bærekraft kombinert med innovasjon og utvikling.

– Fagperson

– Med denne utnevnelsen er vi sikre på at Avfall Sør vil få en høyt kompetent fagperson som kan fortsette det viktige arbeidet med å videreutvikle selskapet og spille en viktig rolle i hvordan vi som miljøkonsern sikrer en fremtidsrettet, effektiv og samfunnsnyttig utnyttelse av avfallet, sier styreleder Ole Petter Krabberød i pressemeldingen.