KRISTIANSAND: – Det er de to største miljøene på Sørlandet, så det er klart vi kaster et blikk på hverandres tall, erkjenner Solveig Løhaugen.

I tillegg til å være advokat og én av 14 partnere (strengt tatt «deltagere») hos Advokatfirma Wigemyr & Co DA i Kristiansand, er hun også daglig leder og følgelig fremst blant likemenn.

48,9 vs. 45,3

I fjor rapporterte Fædrelandsvennen at Advokatfirma Wigemyr - etter å ha ligget bak i mange år - hadde passert erkerivalen Advokatfirma Tofte på inntekter i regnskapsåret 2020. Vi brukte begrepet «snek seg forbi», for forskjellen var ikke stor: 45,3 millioner kroner for Wigemyr mot 45,0 for Tofte.

Nå foreligger 2021-tallene, og de viser at Wigemyr har trukket ytterligere fra. Firmaet Solveig Løhaugen leder, endte nemlig på 48,9 millioner kroner, mot 45,3 mill. for Advokatfirma Tofte AS.

– Jeg må jo innrømme at det er gøy å høre at vi trekker fra. Vi har mye å gjøre; mange klienter ber om bistand og vi opplever en positiv utvikling, kommenterer Løhaugen.

Tofte har blitt AS

Når det gjelder Advokatfirma Tofte, har det fått et «AS» bak navnet i 2021, etter lenge å ha vært et «DA», som står for «delt ansvar».

Elisabeth Slettedal er daglig leder hos Advokatfirma Tofte. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Daglig leder Elisabeth Slettedal har ikke helt sansen for Fædrelandsvennens sammenligningseksersis.

– Vi opplever ikke at vi rivaliserer med verken Wigemyr eller andre. Vi har fokus på spesialisering innenfor alle rettsområder overfor offentlige klienter, næringsliv og privatpersoner. Vi har for eksempel både strafferetts- og bistandsadvokater som jobber på statlige satser; vi ønsker å gi folk den hjelpen de trenger, også når det honoreres med lave satser. Dessuten legger vi vekt på å følge med i tiden på balanse mellom advokat og klient, mellom jobb og fritid, samt bærekraft og digitalisering. Vi driver på vår måte, og det å sammenligne kun på omsetning blir som å sammenligne epler og pærer, sier Slettedal.

For øvrig har også Tofte 14 partnere.

Stor klype salt

Så gjelder det samme for 2021-tallene som for året før: Hva som framkommer som resultat i Fædrelandsvennens regnskapsgrafikk, må tas med en stor klype salt. Mer interessant er hva advokatene og andre ansatte tok ut i løpet av året.

Og det er nokså likt hos begge rivaler:

Hos Wigemyr gikk 34 millioner kroner med til privatuttak og arbeidsgodtgjørelse.

Hos Tofte ble det tatt ut 36,3 mill. lønn (arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader inkludert) og aksjeutbytte.

Én forskjell er imidlertid påfallende: De advokatene som har signert årsberetningen hos Tofte, har langt mer forståelig håndskrift enn sine motstykker hos Wigemyr.

PS: At Advokatfirma Tofte ikke tildeles toppkarakter i øvelsene betalingsevne og egenkapitalandel, må tilskrives tilstanden som ferskt AS.

Advokatfirma Wigemyr & Co DA 2021 2020 Inntekter 48,9 45,3 Ord. avskrivninger 0,5 0,4 Driftsresultat 17,3 14,9 Resultat før skatt 17,3 14,8 Anleggsmidler 2,0 2,0 Omløpsmidler 28,5 27,0 Egenkapital 18,6 18,0 Langsiktig gjeld 2,0 2,0 Kortsiktig gjeld 9,9 9,0 Inntjening 😀 😀 Betalingsevne 😀 😀 Egenkapitalandel 😀 😀 Antall årsverk 23 22 Alle regnskapstall i mill. kroner