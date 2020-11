Oksana Klymchuk og Rita Mazonaite (skimtes bak) bytter mellom dataskjerm og fysisk plukking av varer fra de utallige reolene hos Leif Skalleberg AS. Torbjørn Skalleberg kommer forbi på en av sine hyppige runder i logistikkmaskinen på Østerhus og kan huke av for at alt er som det skal være. Foto: Kristin Ellefsen