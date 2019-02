Telenor får smekk for telefonsalg

Resultatet er et forbudsvedtak som innebærer at Telenor må betale tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver eneste oppringning som er i strid med vedtaket, opplyser Forbrukertilsynet.

– Telenor mener de holder seg på riktig side av loven, men det er vi uenig i. Derfor har vi nå fattet forbudsvedtak, sier tilsynsdirektør Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet opplyser at de har mottatt mange klager fra bredbåndskunder hos Telenor som reagerer på at de har blitt ringt opp og tilbudt mobilabonnement. Alle klagerne hadde reservert seg mot telefonsalg, enten i Reservasjonsregisteret eller direkte hos Telenor.

– Det er tillatt å ringe kunder som har reservert seg mot telefonsalg for å tilby dem tilsvarende tjenester som de alt har kjøpt, men Telenor tolker etter vårt syn dette unntaket for vidt, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet mener Telenor også bryter markedsføringsloven ved å ringe forbrukere som har gitt beskjed direkte til selskapet om at de ikke ønsker å bli oppringt. Mange har klaget på at Telenor fortsetter å ringe dem selv om de har gitt beskjed om at de ikke ønsker oppringninger fra selskapet.

– Telenor har mottatt Forbrukertilsynets vedtak, og vi vil nå foreta en grundig juridisk vurdering av vedtaket og premissene for dette, sa kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor Norge til Nettavisen da Forbrukertilsynet presenterte oversikten over «klagetoppen» forrige uke.

Forbudsvedtaket ble varslet i november i fjor og ble sendt 31. januar. Telenor har en frist på tre uker på å klage på vedtaket til Markedsrådet.