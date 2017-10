Oppsagt fra NOV – da begynte blodslitet

Flere tusen ansatte har mistet jobbene sine i Node-bedrifter i kjølvannet av oljeprisfallet. «Hvor er det blitt av dem?» er et spørsmål som ofte høres. Her kan du lese hva som skjedde med et knippe kvinner som forsvant fra oljebransjen og inn i noe ganske annet.