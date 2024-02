Ved flere anledninger har de ansatte på tek-avdelingen på Power Jessheim blitt oppfordret til å komme på jobb på kveldstid i forbindelse med kurs og arrangementer, uten å få betalt for det.

Onsdag kveld arrangeres «tech training night» til klokken 23, hvor det er forventet at «alle som kan kommer».

E24 har sett meldingen hvor de ansatte inviteres til arrangementet.

Arrangementet var ubetalt, helt til E24 tok kontakt. Nå skal de ansatte som deltar på arrangementet betales for å være med.

– Alle møter og kurs i Power skjemalegges og lønnes. Dette er ikke ok og ikke i planen til Power. Dette er ikke en praksis som vi har, alle får lønn når de er på møter og kurs, sier Lise Engebråten, HR-sjef i Power Norge.

Hun understreker at dette tilfellet gjelder én avdeling på Power Jessheim og ikke hele Power.

– Jeg har vært i kontakt med alle regionene våre og fått bekreftet at det lønnes i tråd med Powers retningslinjer og policy ved møter og kurs, sier Engebråten til E24.

Serverer pizza

I starten av november arrangerte tek-avdelingen på Jessheim to kveldskurs. Også her fremgår det av meldingene at det var viktig at de ansatte deltok, selv om det var ubetalt.

På det ene kurset fikk de ansatte beskjed om at de måtte si ifra om det ikke passet:

«Jeg inviterer til kveldskurs i morgen 01.11 der vi skal gå gjennom litt diverse på data. Jeg serverer pizza. Ønsker at så mange som mulig dukker opp så gir beskjed dersom dette ikke passer.»

Engebråten kan ikke svare på om de som deltok på kursene vil få etterbetalt.

– Dette skal vi finne ut av, sier hun.

Slik var den andre innkallingen til kveldskurs på Power Jessheim i starten av november 2023. Foto: Skjermdump

Dugnadsarbeid

Det er ikke første gang Power-ansatte ikke får betalt for jobben de gjør.

E24 har tidligere omtalt at ansatte ble bedt om å jobbe på helligdager, helt uten betaling.

Dette skjedde etter at XXL-gründer Øivind Tidemandsen i 2012 kjøpte seg betydelig opp i elektronikkjeden, som da het Expert, og store planer om kostnadskutt ble iverksatt.

I 2019 fortalte flere ansatte om dette, inkludert sjefer som selv ba ansatte jobbe uten lønn. Flere kalte det «dugnadsarbeid».

– Ingen skal oppleve press eller forventning om å stille opp gratis for Power. Alle er kulturbærere i Power, og det begynner med toppledelsen. Dette kommer tydelig fram på alle våre samlinger og kurs, sa daværende HR-sjef Morgen Hovland til E24.