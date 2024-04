– I en periode med enorme renter på boliglån og høy inflasjon så tuller du ikke med sparepengene til kundene dine, sier Karoline Elgesem til E24.

Hun er blant tusenvis av frustrerte kunder som venter på å få flyttet fonds- og aksjesparekontoene sine fra Sbanken og over til andre banker og plattformer.

E24 har tidligere skrevet om eks-kunde Kjetil Svenheim som har ventet over to måneder på flytting.

Sbanken, som nå er et konsept i DNB, besluttet i slutten av februar å utsette håndteringen av alle nye flytteoppdrag av fonds- og aksjesparekonto frem til påske. Dette begrunnet de med lang saksbehandlingstid.

Elgesem meldte flytting av tre fondskontoer til Nordnet 18. januar, og foreløpig er bare to av dem overført. Den som ikke er overført, hadde ifølge Skatteetaten en verdi på rundt 115.000 ved årsskiftet, sier hun.

– Den gang sto det at flyttingen kunne ta tre uker. Nå ser vi hvordan det har gått. Jeg er ikke akkurat så imponert, sier Elgesem.

– Provoserende

I påvente av flyttingen over til Nordnet, sliter Elgesem med å få tilgang til fondskontoen med rundt 115.000 kroner. Hun forteller at hun verken får tak i fondsandelene eller sjekket hva verdien på dem er nå.

– Akkurat nå står saldoen i null hos Sbanken og i null hos Nordnet, så pengene er helt utilgjengelige for meg. Jeg aner ikke hva som stemmer, eller om jeg får tilbake pengene mine i det hele tatt. Det er provoserende at de forvalter pengene til folk på denne måten, sier Elgesem.

– Du mister all tiltro til DNB som konsern og til Sbanken som selskap, fortsetter hun.

Frustrerte kunder har forlatt Sbanken i hopetall etter at det ble kjent at DNB ville kjøpe banken tilbake i april 2021. Foto: Ørjan Deisz/BT

Sbanken har sagt til Elgesem at fondene fremdeles skal stå i markedet, men dette får hun altså ikke sjekket.

Hun sier det er veldig irriterende at hun kan ha gått glipp av potensiell avkastning, dersom fondet har stått utenfor markedet i nesten tre måneder.

– Skal de bare finne på den veksten jeg muligens har hatt når jeg får tilbake fondene mine? Er det jeg som i så fall skal ta tapet, eller er det et av landets største konserner? Jeg synes ikke det er rett at dette skal gå utover mannen i gata, sier Elgesem.

Rammer vanlige folk med vanlige lønninger

Karoline Elgesem sier at hun har forsøkt å ta kontakt med Sbanken flere ganger de siste månedene, men at hun hver gang har blitt avvist grunnet stor pågang.

Det eneste hun har hørt om saken sin, har kommet gjennom standardiserte e-poster fra banken, noe hun synes gjør det hele ekstra provoserende.

Elgesem har vært kunde hos Sbanken i 5–6 år, og sier at hun tidligere har vært strålende fornøyd.

Hun mener Sbanken-kaoset går utover vanlige folk med vanlige lønninger, som har fondskontoer som buffer.

– Meningen med fondskontoer er langsiktig sparing, men også at du kan ta ut pengene på 3–4 virkedager. Du har et alvorlig problem dersom du har lagt alle eggene dine i én kurv nå. Jeg skjønner ikke at det går an å rote så mye med kundenes penger, sier hun, og legger til:

– Det hadde gått fint at flyttingen tok så lang tid dersom pengene hadde vært tilgjengelig i mellomtiden. Nå har jeg over 100.000 kroner som jeg ikke vet hvor er. For alt jeg vet kan det hende de har kastet pengene på sjøen.

– Komplisert

Mari Rindal Øyen, norgessjef i Nordnet, sier at Sbanken har informert dem om at de har startet med å svare på flyttemeldinger sendt inn etter 26. februar.

For kunder som er i flytteprosess fra perioden før 26. februar venter Nordnet fremdeles på flyttebekreftelse fra Sbanken. Denne må de ha før Nordnet kan sluttføre prosessen hos dem, sier Øyen.

– For kundene dette gjelder kan det være slik at de ikke ser fondsbeholdningen sin verken hos Nordnet eller Sbanken, det er selvfølgelig beklagelig.

– Normalt ved flytt av en aksjesparekonto vil det være en kort periode under flytteprosessen der man ikke ser midlene sine, men grunnet de forsinkelser som har vært er det beklagelig at denne perioden har vært lenger enn normal, legger hun til.

Mari Rindal Øyen, sjef for Nordnet Norge. Foto: Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

Julia Stelzer Norberg, kommunikasjonsrådgiver i DNB, sier at de jobber fortløpende med å få ned behandlingstiden for flytting av aksjesparekontoer fra Sbanken. DNB er klar over at dette tar altfor lang tid for øyeblikket.

– Det er en komplisert prosess å flytte disse kontoene, med flere parter involvert i tillegg til oss. Jeg forstår at kundene synes det er utrolig dumt at flytteprosessen tar lang tid, men alle skal være helt beroliget på at midlene er godt ivaretatt også mens flyttingen pågår, sier hun.

Norberg henviser samtidig til tidligere uttalelser om at kontoer er i «frys» mens flyttingen pågår.