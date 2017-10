Nordea skal slanke bort 6.000 jobber

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.

Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.

Kutt i Norge

Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge gjør det klart at ingen land blir skjermet.

– Vi ser at vi kan bli mer effektive i alle ledd i banken, så dette vil påvirke virksomheten ganske balansert på tvers av landene, også i Norge, sier han til E24.

Prosessen vil gå over de neste tre til fire årene, og det er for tidlig å si hvor mange stillinger som skal bort her i landet.

– Vi er i nær dialog med de tillitsvalgte og vil hjelpe dem som havner utenfor Nordea med en videre karriere i finansbransjen, sier Storset til Nettavisen.

Digitalisering

Nordea er Nordens største bank, og nest størst i Norge etter DNB. Totalt har konsernet 32.000 ansatte.

Kuttene kommer som en følge av økt digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.

I forrige måned introduserte Nordea en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål fra kundene. Og i desember skal banken ta i bruk en robotrådgiver, som skal gi investeringsråd.

– Vi har investert store beløp i å bygge en helt ny digital plattform. Det gjør at vi kan ta ut effektivitetsgevinster i årene fremover, fremholder Storset.

Bedring i resultat

Nordeas kvartalstall for tredje kvartal 2017 var på nivå med forventningene for konsernet. Tallene viser at Nordea Norge fikk et driftsresultat på 1.560 millioner kroner for tredje kvartal. Det er en bedring på 367 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

– Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset i en pressemelding fra banken.

Konsernet fikk et driftsresultat på 1.090 milliarder euro etter inntekter på 2.373 milliarder euro.

Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.

Netto renteinntekter økte til 1.185 millioner euro, som er opp fra 1.175 millioner euro for tredje kvartal i 2016.