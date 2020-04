Tilbyr opp til 30 millioner kroner hver måned til krise­rammede bedrifter

Klokken 18.00 legger finansminister Jan Tore Sanner frem kompensasjonspakken til næringslivet. Taket for utbetaling settes til 30 millioner kroner per måned, ifølge et dokument Aftenposten har sett.