Over for Uber i Norge

Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, sier sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til NTB.

Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket. Fristen er 27. oktober – tre dager senere trer Uber-pausen i kraft.

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse

Har tro på regelendring

I Uber har man tro på at Norge vil følge ESAs anmodning. Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.

Endresen er opptatt av å få fortgang i prosessen, og vedgår at selskapet med pause-meldingen ønsker å understreke alvoret for Samferdselsdepartementet.

Han mener flere ting peker i retning av en regelendring, blant annet at regjeringspartiene i sine program går inn for en oppmyking av løyveordningen og at også mulig samarbeidspartner Venstre har uttalt seg i positive ordelag. Dessuten tviler han på at Norge ønsker å legge seg ut med Efta-domstolen.

– Vi har også klinkende klare anbefalinger fra delingsøkonomiutvalget, som gikk inn for å skrote hele løyveordningen, sier han.

Dialog med skattemyndighetene

Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering. De ønsker å følge skattemyndighetenes ønsker om automatisk innrapportering av sjåførenes inntekt. Selskapet vil også inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons- og forsikringsordninger for sjåførene. I tillegg ønsker selskapet at sjåførene skal få tildelt kjøreseddel.

– Vi skal passe på forbrukernes sikkerhet, på dem som kjører og på skatteinngang, sier Endresen.

Det er den tradisjonelle Uber-tjenesten med vanlige personbiler som ikke lenger blir tilgjengelig her i landet etter 30. oktober. Den mer eksklusive tjenesten Uber Black, med svarte limousiner, og Uber XXL med kjøretøy med opptil 16 seter, er løyvebasert og blir værende.

Fikk millionbot

Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven. Politiet i Oslo fant at Uber har operert ulovlig fordi selskapet har drevet persontransport uten nødvendig løyve. Uber nektet å vedta boten, og saken vil dermed bli avgjort i rettsvesenet.

Endresen avviser at boten har noe å gjøre med beslutningen om trekke seg ut.

– Det er ikke noen direkte forbindelse der. Vi mener regelverket er uklart, det er også grunnen til at vi valgte å ikke vedta forelegget, sier han.

Politiet har slått hardt ned på Uber-sjåfører i Norge. Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.

Til sammen er 138 av de 194 sjåførene ilagt forelegg, og det er inndratt utbytte av sjåførenes inntjening i 67 av sakene, skrev Aftenposten i juni i år.