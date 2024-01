Kiwi:

«Kiwi skal selvsagt alltid være billigst, og denne lille prisreduksjonen på 2,5 prosent ble justert hos oss fra i dag tidlig. Vårt priskutt som startet mandag i forrige uke er på 20 prosent eller mer, og gjelder helt fram til 29. februar.

Priskuttet gjelder store og viktige hverdagsvarer for mange, som for eksempel 1,75 liter melk, hvetemel, Bremykt, gulost og fiskekaker.

For oss er det viktigste å vinne tilliten hos kundene. Derfor fortsetter vi prispresset også i 2024.»

Extra:

«Som den første lavpriskjeden, startet Extra året med et kraftig priskutt på over 150 hverdagsvarer med i snitt 7,5 prosent. Dette kom som følge av lavere priser fra våre leverandører, som vi sendte videre til forbrukerne.

Etter dette har vi justert prisene ytterligere ned på et stort antall varer. Det gjør vi også nå, slik at kundene, som også er våre eiere, kan være trygge på at de handler billigst hos Extra.»