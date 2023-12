Erik Follestad er tidligere landslagsspiller i ishockey, og en kjent TV-profil, blant annet fra «Spårtsklubben» på VGTV.

34-åringen ble rikskjendis etter å ha deltatt i realityseriene «Iskrigerne», «Skal vi danse» og «71° nord».

Nå har Skatteetaten saksøkt Follestad for et ubetalt skattekrav på 1,53 millioner kroner. Skatteetaten har tatt pant i Follestads bolig for skattekravet, etter en utleggsforretning avholdt onsdag denne uken.

– Sløv og surrete

Follestad kjøpte boligen i september for 14,4 millioner kroner.

Overfor E24 avdramatiserer Follestad skattekravet, og sier det kun skyldes sløvhet at skatteregningen har blitt liggende i skuffen så lenge.

– Jeg er en litt distré og surrete fyr og har dessverre utsatt å betale restskatten altfor lenge, sier han.

– Det skyldes heldigvis ikke at jeg er i noen pengeknipe. Jeg har penger til å betale kravet. Planen var å sette meg ned og få det unna før jul, nå kommer jeg til å gjøre det med det samme.

VGTV-profilen hadde en skattbar inntekt på drøye 3,8 millioner kroner og en ligningsformue på 2,3 millioner i 2022, ifølge skattelistene.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at kemneren hadde tatt pant i boligen til Erik Follestad. Det korrekte er at Skatteetaten er skatteoppkrever. Feilen er rettet 7. desember klokken 22.46.