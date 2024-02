Malme og kameratene var på plass utenfor polet på Aker Brygge allerede 1. januar for å kunne sikre seg noen av de eksklusive flaskene.

Malme, som til vanlig jobber som fjellsikrer, har tatt seg fri fra jobb hele januar for å overnatte i partytelt i forkant av slippet. Han var glad for at dagen for burgundslippet endelig var kommet.

– Drømmen er å få tak i alle vinene på ønskelista. Og å komme seg hjem uten noen flasker i gulvet, sa han til E24 før dørene åpnet.

I fjor brukte Malme fra Narvik 140.000 kroner under burgundslippet, etter tre uker i telt. Vininteressen har hatt eksponentiell vekst siden den gang, kan han fortelle om.

I år var han forberedt på å bruke mye mer penger.

– Ting har blitt dyrere og vininteressen har blitt høyere. Flaskene jeg skal ha i år er også en del dyrere enn de i fjor.

Malme var nummer to i køen da dørene til Vinmonopolet åpnet klokken 10.00. I fjor var han nummer seks.

Brukte 240.000 kroner

Vinene fra Burgund er blant de mest eksklusive i verden. Enkelte viner er kvoterte, altså at det selges kun et begrenset antall per kunde.

Årlig er det egen lansering for disse vinene på utvalgte pol. Listen over vinene som ble sluppet hos hvilke pol kom først én uke før lanseringen.

Henrik Malme var tydelig fornøyd da han hadde betalt vinen, stablet den i kasser og trillet den ut mot bilen på utsiden av polet.

Han kan avsløre at prislappen på vinen havnet på rundt 100.000 kroner mer enn i fjor.

– Så summen ble på rundt 240.000 kroner?

– Ja, så en liten bil.

– Hvordan føles det å bruke så mye penger på vin?

– Det er deilig. Men nå kjenner jeg at jeg må komme meg på jobb. Jeg har hatt fri i én måned, så jeg er klar for å komme meg tilbake på jobb for å få tjent litt penger, ler Malme.

Henrik Malme viser frem tatoveringen han tok i fjor etter at han ikke fikk tak i toppvinen fra Domaine de la Romanée-Conti, toppvinen Romanée-Conti. I år fikk han derimot kloa i den eksklusive vinen. Foto: Mattis Sandblad

Tatoverte ettertraktet vin

Domaine de la Romanée-Conti, forkortet DRC, er den aller mest ettertraktede produsenten. Som annenmann i køen visste Malme at det var gode sjanser for å få tak i toppvinen Romanée-Conti i år.

Malme drar opp genseren og viser fornøyd frem vinflasketatoveringen på undersiden av høyre arm.

– Jeg tok denne etter fjoråret. Da fikk jeg jo ikke tak i Contien, sier han.

I år måtte det til én måned i telt for å få tak i den eksklusive vinen til en prislapp på 80.000 kroner.

Han fleiper med at han muligens lager seg en sangria av den eksklusive vinen i kveld. Kanskje rødvinssaus også om det blir noe til overs.

Henrik Malme tatoverte en flaske Romanée-Conti på underarmen etter at han ikke fikk tak i en ved fjorårets burgundslipp. Foto: Mattis Sandblad

Foreløpig er han usikker på om den dyre vinen skal selges.

– Nå er den min, så jeg kan gjøre hva jeg vil med den. Alle kort er i mine hender, så vi får se, sier han.

Malme understreker at majoriteten av vinen han har kjøpt skal spares og samles. Det kan likevel hende at han selger noen av toppflaskene for å finansiere deler av kjøpet.

Ved siden av Romanée-Conti fikk vinentusiasten med seg flasker fra blant annet Ramonet og Rousseau fra det kvoterte utvalget. Fra det ukvoterte gikk han for «variasjon fremfor kvantitet».

1 / 2 Malme var strålende fornøyd etter handelen. Han er trygg på at det blir en ny runde neste år.



Ikke råd til å drikke hver helg

Malme legger ikke skjul på at han må være sparsommelig igjennom året når han bruker så mye penger på vin.

– Men det er en fin måte å passe på at man ikke drikker så ofte og så mye. Har du dyr vin hjemme, så har du ikke akkurat råd til å drikke hver helg, sier han.

Malme ser frem til å kunne sove innendørs igjen, etter én måned utendørs. Likevel kommer han til å savne teltet. Til tross for kulde og snøkaos til tider, så har hele teltopplevelsen levd opp til forventningene.

Hovedsakelig har han gjort dette for eventyret.

– Jeg har hatt det skikkelig hyggelig i én måned. Jeg har møtt hyggelige folk og fått meg mange nye venner. Samtidig har det vært veldig lærerikt om alt av vin, sier Malme.

Nå skal vinen lagres på et sikkert sted i Oslo. Det er en del logistikk som må på plass før de dyre dråpene kan fraktes hjem til Narvik.