Norges Bank holder renten på rekordlave null prosent

Norges Bank holder styringsrenten uendret på og gjentar at den «mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover».

Det kommer frem etter sentralbankens rentemøte torsdag morgen.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Prognosen for rentebanen er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport.

Rekordlav rente

Norges Bank presenterer torsdag både ny rentebeslutning og pengepolitisk rapport, som inkluderer renteutsikter og prognoser for norsk økonomi.

I løpet av coronakrisen har sentralbanken kuttet renten med totalt 1,50 prosentpoeng til null prosent for første gang i historien.

Mens det i forkant var bred forventning om at renten ville holdes uendret, var det mer spenning knyttet til rentebanen, det vil si hva Norges Bank vurderer som den mest sannsynlige utviklingen i styringsrenten fremover.

På det forrige rentemøte i juni signaliserte sentralbanken at renten ville holdes uendret i lang tid. Samtidig ble mange overrasket over at rentebanen varslet flere rentehevinger med start fra slutten av 2022.

Det var særlig det sterke boligmarkedet som lå bak oppjusteringen av renteutsiktene. Boligprisveksten har imidlertid dempet seg noe i høst og regjeringen har nylig strammet inn coronaunntakene i boliglånsreglene.

Utsiktene for norsk økonomi

Norge er som de fleste andre land nå i resesjon (økonomiske nedgangstider) etter to kvartaler med fall i BNP-veksten. I andre kvartal var det et historisk høyt fall i fastlandsøkonomien på 6,3 prosent.

Til tross for at økonomien har hentet seg noe inn etter tre måneder med vekst, er aktivitetsnivået i juli fortsatt 4,7 prosent lavere enn før krisen i februar.

I Norges Banks prognose fra juni lød anslaget på et fall i fastlands-BNP på 3,5 prosent i 2020.

Statistisk sentralbyrå oppjusterte sine prognoser tidligere denne måneden, og venter nå et fall på 3,2 prosent i år og renteheving allerede neste år.

Fakta Dette er BNP Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Kilde: SSB