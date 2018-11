Danner sørlandsk riggklynge

KRISTIANSAND: – Nei, vi danner ikke noe felles selskap. Vi inngår en samarbeids- og partneravtale, sier Tor Henning Ramfjord.

Etter at den tidligere NOV-sjefen annonserte dannelsen av Global Ocean Technology Group (GOT) for snart ett år siden, har han bydd på nyheter rett som det er. Nå har han, og noen andre, enda en:

– Vi danner Rig Cluster South (Riggklynge Sør, red.anm.). Nymo, med anlegg i Vikkilen i Grimstad og Eydehavn, går inn. Frigstad Engineering, med sin kompetanse på komplette borerigger, blir med. Og altså GOT, med anlegg og et bredt spekter maritime aktiviteter i Mandal. Jeg understreker: Vi skal ikke konkurrere med slike som NOV eller MHWirth, men ta den delen av klasse- eller oppgraderingsjobben som ikke naturlig faller på dem, sier Ramfjord.

– Utfylle hverandre

For Nymo stiller Øyvind Riiber Boye.

– At vi har lyktes, skyldes i stor grad strategisk samarbeid med andre aktører på Sørlandet. I Rig Cluster South kommer vi til å utfylle hverandre. Når det skal gjøres arbeider på en borerigg, blir det vurdert fra gang på gang hvilken havn som passer best, og hvilket selskap som skal ta lederrollen.

Tor Henning Ramfjord mener at mange bortstuede borerigger vil bli bragt ut av dvale fremover. Da må de fikses opp og gjerne oppgraderes.

– Vi kommer ikke til å ta ned boremaskinen øverst i boretårnet eller ei kran. Det gjør utstyrsleverandøren. Vår jobb er alt det omkringliggende.

Rune Øidne Reinertsen

– Og kanskje skal det inn en ny dieselmotor eller en vinsj. Det kan vi gjøre, supplerer Øyvind Riiber Boye.

– Dere jakter på jobber som ellers ville ha havnet i Østen?

– Eller på Vestlandet. Fordelen her, ved siden av bredden i kompetanse som vi selv representerer, er nærheten til utstyrsleverandørene: bore- og løfteutstyr, og livbåter fra Norsafe, for eksempel. Det er heller ikke langt til Kongsberg Maritime, svarer Ramfjord.

– Vi har lang erfaring med design og konseptutredning. Skal en borerigg oppgraderes med nytt utstyr, må jobben forberedes godt. Det kan vi, legger Boye til.

Markedsmann Granfeldt

– Før dere kan gå løs på en jobb, må dere vel skaffe den. Ansetter dere markedsfolk?

– Det blir Thomas, det! konstaterer Tor Henning Ramfjord kjapt om Thomas Granfeldt junior. For på visittkortet til Kristiansand havns tidligere så profilerte, assisterende havnedirektør, står det nå «Senior Vice President Business Relations» og Global Ocean Technology Group.

– Markedsmann har jeg alltid vært, bemerker Granfeldt.

Arvid Vabo stiller på vegne av Frigstad Engineering.

– Frigstad-systemet har i mange, mange år arbeidet med å utvikle hele borerigger, ikke «bare» utstyrskomponenter. Det har gitt oss maritim kompetanse i tillegg til riggkompetanse, sier han.

Fakta: Deltagerne i Rig Cluster South Kjernen i Global Ocean Technology Group AS består av det tidligere Båtservice-konsernet (unntatt Iran-satsingen). Speo Technology var også med fra starten. Per i dag har konsernet nærmere 250 ansatte. Hovedtyngden holder til i Mandal, mens rundt 15 har kontorer på Fiskaa i Kristiansand. Hovedeiere i Global Ocean Technology Group er Leif Hübert og Endre Glastad. AS Nymo er en offshorerettet ingeniør- og produksjonsbedrift i Grimstad og Arendal med 230 ansatte. Bedriften leverer særlig boreanlegg og boreslamsystemer, men også andre produkter og tjenester til offshore olje- og gassmarkedet. Selskapet inngår i J.J. Ugland-konsernet, som eies av Knut Nikolai Tønnevold Ugland. Frigstad Engineering AS er det ene av to hovedselskaper i Frigstad Group, eid av Harald Frigstad. Det andre er Frigstad Offshore. Gjennom Frigstad Engineering har Harald Frigstad og hans medarbeidere stadig utviklet nye, bedre og større borerigger. Gjennom Frigstad Offshore tilbys driftstjenester, pluss at selskapet ved flere anledninger har investert i rigger selv. Etter drøye 20 år med base i Singapore, flyttet Harald Frigstad mye av aktivitetene til Kristiansand for noen år siden, og ble med selv.

Overtar AS Elektrisk i Mandal

Etter å ha kjøpt opp Båtservice-konsernet, innmaten fra et konkursrammet elektroselskap i Skagen og BM Produksjon i Vennesla, kjøper Global Ocean Technology Group også AS Elektrisk sin maritime virksomhet i Mandal.

Åtte ansatte følger med.

– Dermed danner vi en hel liten «elektrohub» på Gismerøya. AS Elektrisk har for øvrig lenge vært hovedleverandør av elektrotjenester til Skogsøy Båt, som bygger fiskebåter, opplyser Tor Henning Ramfjord.

– Apropos: Dere leverer fiskebåter, fremgår det fra diverse nettsteder?

– Ja visst. Det er et interessant fagområde, repliserer Ramfjord.

Fædrelandsvennen kan legge til at Skogsøy Båt leverte byggenummer 98 i oktober: et fiskefartøy for snurrevad- og linefiske, 15 meter langt og utstyrt med en 12 tonns vinsj.

