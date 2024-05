Nesten ni timer på overtid ble det enighet mellom partene.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet, og at vi dermed unngår en streik som ville rammet mange forbrukere over hele landet. Våre medlemsvirksomheter fyller landets butikker med mat og andre varer som er viktige for folk, sier administrerende direktør Bernt Apeland i Virke.

Grossistoverenskomsten er en avtale som gjelder arbeidstakere som arbeider på lager og i varedistribusjon, i tillegg til transportbedrifter som er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke.

Partene er enige om en lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, heter det videre. Arbeidstidsordninger med sosial profil og en satsing på kompetanse er også en del av oppgjøret.

– Det har vært krevende og konstruktive forhandlinger, som har gitt et resultat som sikrer reallønnsvekst, og som samtidig hensyntar at mange virksomheter fortsatt står i tøffe økonomiske tider, sier Apeland.

Forhandlingsleder Joachim Espe i Fellesforbundet sier det har vært krevende forhandlinger.

– For oss har det vært viktig å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, sier Espe.

Bedre kompensasjon for lørdager

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune i Parat sier han er fornøyd med at streiken er unngått.

– For våre medlemmer betyr denne enigheten et godt økonomisk oppgjør, med 7 kr i generelt tillegg og ytterligere 3 kr i økning av minstelønn, sier Aune i en pressemelding.

Det er også kommet på plass bestemmelser som åpner opp for at flere av medlemmene kan få en mer forutsigbar arbeidshverdag, og bedre kompensasjon for å jobbe på lørdag, opplyser Parat.

– I tillegg er vi spesielt godt fornøyd med at tillegget for å ha fagbrev er økt fra 9,50 til 12 kroner per time. Det har stor betydning for å styrke fagarbeidere og faglig utvikling av bransjen, sier Aune.

Hever fagbrevtillegget

Hadde partene ikke lyktes med å komme til enighet, stod om lag 4.000 fagorganiserte klare til å gå ut i streik fra og med torsdag morgen.

Dette er nesten alle Fellesforbundets medlemmer i bransjen, skriver Frifagbevegelse.

– Meklingen dro ut i tid, men vi er veldig glad for at vi til slutt klarte å finne en god løsning for de ansatte på avtalen, sier Yrkestrafikkforbundets forhandlingsleder Josefine Wærstad.

– Vi er svært fornøyd med resultatet, spesielt at vi har fått gjennomslag for vårt desidert viktigste krav utover generelt tillegg, nemlig heving av fagbrevtillegget, sier hun.