Det innrømmer Skatteetaten overfor NRK torsdag.

Skatteetaten innrømmer at de har gjort en feil i årets skattemeldinger. Rundt 125.000 aksjonærer har fått oppgitt null kroner i formuesverdi.

Ifølge Skatteetaten skal feilen ha rammet 125.000 privataksjonærer og 60.000 av totalt 384.000 norske aksjeselskap, skriver NRK.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal sier til NRK at feilen ble oppdaget kort tid etter at skattemeldingene ble sendt ut.

– Ettersom dette ble fanget opp tidlig, har vi grunn til å tro at det er langt færre enn 125.000 som faktisk har mottatt skattemelding med feil formuesverdier, skriver hun i en e-post til NRK.

Stort omfang

– Det er uheldig, for å si det pent, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge, til NRK.

Han påpeker at omfanget er stort og skaper forvirring for mange. Feilen kan føre til at folk enten betaler for mye eller for lite skatt.

Aale-Hansen er likevel glad for at Skatteetaten nå rydder opp.

– Det er ikke krise riktig ennå, men dette skaper trøbbel for mange regnskapsforetak. De har gjerne andre tidsfrister de skal rekke, sier han til kanalen.

Skatteetaten retter nå feilen for alle berørte og beklager problemene det har skapt. De som allerede har levert skattemeldingen vil få tilsendt en oppdatert versjon som må leveres på nytt.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

2,7 mill. kan få skatt til gode

Skatteetaten begynte utsendelsen av rundt fem millioner skattemeldinger forrige uke. Skattemeldingen blir sendt ut puljevis mellom 7. og 22. mars.

De foreløpige tallene fra Skatteetaten viser at så mange som 2,7 millioner lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak kan ligge an til å få skatt til gode.

– Det er viktig at skattemeldingen åpnes og kontrolleres. I fjor var over en halv million digitale skattemeldinger uåpnet bare dager før innleveringsfristen, noe som er særdeles ufornuftig, sa fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

Ifølge foreningen fikk 3,2 millioner skattebetalere tilbake på skatten etter skatteoppgjøret for 2022. På den andre siden måtte 740.000 skattebetalere betale restskatt.

Selv om mange av opplysningene er forhåndsutfylt, advarer Lothe om at man må legge inn enkelte opplysninger selv.

Dersom man ikke åpner skattemeldingen før fristen går ut, tar Skatteetaten for gitt at opplysningene stemmer.

– Da kan du tape penger ved å gå glipp av fradrag eller risikere tilleggsskatt fordi de forhåndsutfylte opplysningene er mangelfulle, heter det i meldingen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av E24s journalister.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at 155.000 kan være rammet av feilen. Det riktige er 125.000 privatpersoner og 60.000 aksjeselskaper kan være rammet av Skatteetatens feil. Dette ble rettet klokken 18.02.