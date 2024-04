Saken oppdateres

Etter et tematilsyn med Eika Kapitalforvaltning AS har Finanstilsynet avdekket kritikkverdige sider knyttet til anbefalinger av verdipapirfond, ifølge en pressemelding.

– Det er Finanstilsynets vurdering at foretaket ikke har sørget for å gi korrekt, klar og ikke villedende informasjon. Kundenes interesser er tilsidesatt, og kravene til god forretningsskikk anses brutt.

Tilsynet er «svært kritisk» til at vedvarende svake prestasjoner i Eikas anbefalte fond Eika Spar ikke førte til revisjon av metodene til fondsvelgeren, «særlig tatt i betraktning kundegruppen».

Finanstilsynet legger til grunn at anbefalingene har påvirket kundenes valg av fond, og at dette også har vært formålet med tjenesten.

Eika Kapitalforvaltning har i underkant av 50 tilknyttede sparebanker med tilnærmet like nettsider for markedsføring og salg av fond.

Reagerer på påstand om fornøyde kunder

Finanstilsynet reagerer også på påstander på Eika sine nettsider om at de har Norges mest fornøyde kunder.

Disse påstandene var basert på en spørreundersøkelse, der resultatene og utvalget ikke ga riktig belegg for konklusjonen, ifølge tilsynet.

Vurderingen er at «informasjon om kundetilfredshet var egnet til å villede», og at Eika dermed har overtrådt kravene til god forretningsskikk i verdipapirfondloven.

Kan gjelde flere

Tilsynet påpeker også at kritikken «potensielt kan gjelde flere fondstilbydere». De trekker frem at flere fondstilbydere anbefaler enkeltfond på sine nettsider eller i apper, typisk ved hjelp av digitale verktøy eller at enkelte fond i fondslistene er merket "anbefalt" eller lignende.

– Slike anbefalinger må antas å ha stor innvirkning på kundenes valg av fond, skriver tilsynet.

Det trekkes videre frem at når spesifikke fond anbefales, skaper det en berettiget forventning om at disse har kvaliteter som kundene ellers ikke kan forvente å oppnå i øvrige fond, eller at fondet er et "godt kjøp" med hensyn til prisen.

– Finanstilsynet vil understreke at uttalelser i markedsføringen må være etterrettelig og kunne baseres på objektive og verifiserbare kilder.

Tilsynet krever også at fondstilbydere løpende vurderer det faglige grunnlag for å fremheve enkeltfond, og at de må kunne dokumentere dette.

– Mulig å misforstå

Eika skriver blant annet i sitt tilsvar at det var mulig å misforstå intensjonen bak fondsveilederen på de åpne sidene, og har blant annet endret formuleringer og noe funksjonalitet for å klargjøre formålet.

De viser til at tjenesten på de åpne nettsidene var en fondsveileder, som kun var ment som en illustrasjon, og ikke salgskanal.

Eika påpeker også at det ikke er noe rettslig forpliktelse til å sammenligne egenforvaltede fond med eksterne fond, selv om selskapet tilgjengeliggjør tegning i eksterne fond. Det er ifølge Eikas oppfatning markedspraksis blant forvaltningsselskaper med fondsveiledere å i all hovedsak benytte egne fond.