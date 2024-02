Satsningen gjøres i samarbeid med den eiendomsinvestoren Slättö, og planen er å bygge minst 20 hoteller de neste ti årene, skriver Dagens Industri.

Navnet på den nye kjeden er foreløpig hemmelig.

Hotellene skal ligge strategisk til langs store veier og trafikknutepunkter, gjerne i nærheten av populære reisemål som Ullared.

– Målgruppen er bilkjørende reisende, barnefamilier på vei til bestemor og bestefar, idrettslag, arbeidsreisende og andre mennesker som i kortere eller lengre perioder trenger et sted å sove, noe fornuftig å spise og samtidig kunne lade seg selv, barna, dataen og bilen, sier Stordalen til DI.

Ifølge Stordalen har reisingen innenlands i Sverige økt kraftig siden 2019, men det mangler fortsatt gode steder å ta pauser langs veiene. Det vil den nye hotellkjeden fylle.

Hotellene skal ha gode senger, sunn mat, wifi og ladestasjoner for elbil. De skal være enkle og skalerbare, med mye selvbetjening for å holde prisene nede. Snittprisen er beregnet til 1000 kroner per natt.

Stordalen sier dette blir en «veldig god butikk» med stor etterspørsel i markedet og lønnsomhet fra dag én. Første hotell skal etter planen åpne i Falkenberg neste år.Ved hotellet skal det også bygges elbilladere fra det tyske selskapet Ionity, skriver avisen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av E24s journalister.