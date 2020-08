Kjetil Hodne er hovedeier i Geheb Conditori AS, som har 240 ansatte og ventelig kommer til å omsette for 140 millioner kroner i 2020. Fra sommeren 2019 inngår også Dampen i Geheb-systemet, etter at den tradisjonsrike bedriften i Bryggebakken ble kjøpt for 4,5 mill. Men her er Hodne foreviget i utsalget som inngår i Gehebs produksjonsanlegg i Sørlandsparken. Foto: Rune Øidne Reinertsen