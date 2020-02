Kraftig fall på Oslo Børs

Som ventet åpnet Oslo Børs med fall onsdag, og nedgangen tiltok. Etter bortimot to timers handel lå hovedindeksen på 872,30 poeng, en nedgang på 2,5 prosent.

Frykt for det nye koronaviruset har rammet markedene hardt den siste tiden, og Oslo Børs er intet unntak. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fallet kommer etter virusdrevet nedgang både i USA tirsdag og i Asia onsdag.

Nel er den mest omsatte aksjen på hovedindeksen i Oslo så langt onsdag, og verdien faller 12,2 prosent. Det er også nedgang for blant andre DNB (-2,9), Equinor (-1,7), Mowi (-4,1) og Norwegian (-10,9). Kun tre selskaper på hovedindeksen har oppgang, og alle har marginal aksjeomsetning.

Sektoren det står verst til med, er sjømat, med et fall på 3,9 prosent. Salmar, et av børsens største selskaper innen bransjen, la onsdag fram resultater for fjorårets fjerde kvartal. Resultatet før skatt endte på 891 millioner kroner, mot 1,37 milliarder i samme kvartal året før. Aksjen har så langt onsdag falt 3,9 prosent.

Energisektoren har en nedgang på 1,6 prosent, mens shippingsektoren faller 2,8 prosent.

Oljeprisen faller onsdag formiddag. Rett før klokka 10.30 ble nordsjøolje omsatt for nøyaktig 54 dollar fatet, en nedgang på 1,8 prosent fra nattens nivå.

Den siste uka har hovedindeksen i Oslo falt 6,5 prosent, og den siste måneden er nedgangen på 7 prosent. Oppgangen det siste året er med onsdagens nedgang spist opp.