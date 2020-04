DN: Tangen ba om møte med Slyng­stad etter luksusseminar

Nicolai Tangen spurte Yngve Slyngstad om «en liten tjeneste».

Nicolai Tangen ble lansert som ny oljefondssjef 26. mars. Han skal etter planen ta over etter Yngve Slyngstad i september. Foto: Ole Berg-Rusten

VG skrev i helgen at Norges nye Oljefond-sjef Nicolai Tangen brukte millioner på Sting-konsert, luksus-jet og konferanse til norske samfunnstopper på USA-tur i november, få måneder før han ble ansatt i Oljefondet.

Blant deltagerne var statsråd Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Nå skriver Dagens Næringsliv at Tangen i januar skrev en e-post til Slyngstad der han ba om et møte om stillingen som oljefondssjef.

«Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Nbim blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?,» skrev Tangen i en e-post til Slyngstad 6. januar 2020, ifølge Dagens Næringsliv.

Slyngstad svarte ikke

Tangen skal ha bedt om et møte i London, der han har bodd de siste årene, men skal også ha sagt at han kunne komme til Oslo. Han foreslo angivelig flere datoer for møtet.

– I januar kontaktet jeg en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til mine forestående intervjuer. Jeg klarerte med Norges Banks rådgiver at det var ok å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, da rekrutteringsprosessen var offentlig kjent gjennom stillingsannonsering. Min emailforespørsel til Yngve Slyngstad ble ikke besvart av ham og vi møttes heller ikke, skriver Tangen i en e-post til DN.

Det var hodejegerfirmaet Russell Reynolds som ledet prosessen med å finne alternative kandidater som sjef for Oljefondet. Tangen har tidligere sagt til VG at han ble invitert på lunsj i London av Russell Reynolds tidlig i desember 2019, der det «konkrete frøet» om stillingen ble sådd.

Olsen avviser smøretur-anklager

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa mandag at Oljefondets avtroppende leder Yngve Slyngstad ikke har hatt noe med ansettelsesprosessen for sin etterfølger å gjøre.

– Nicolai Tangen, for å ta ham konkret: han ble spilt inn. Vi vet ikke av hvem og hvordan den kontakten skjer, men Nicolai Tangen er jo en størrelse og en kapasitet, og Russell Reynolds hadde åpenbart kjennskap til hans kvalifikasjoner, sa Olsen til NRK mandag.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har sagt at seminaret «fremstår som århundrets smøretur» og krever full gransking. Olsen avviste anklager at det er snakk om en smøretur, i et intervju i NRK-programmet Politisk Kvarter mandag.

– Det er jo sterke ord. Det går an å forstå at den typen reise, opphold eller tur vekker oppmerksomhet. Men når det gjelder koblingen til ansettelsen av Nicolai Tangen, da er det veldig godt for meg å vite sannheten, sa Olsen til NRK.

– Det er og var absolutt ingen kobling mellom den turen når det gjelder den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, sa Olsen.

Norges Banks representantskap, som er tilsynsorgan for sentralbanken, skal orienteres om bankens ansettelse av Tangen.