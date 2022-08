Det børsnoterte byggevarekonsernet Byggma, som er kontrollert av milliardær Geir Drangsland, har kjøpt aksjene etter at kapitalforvalteren Oceanwood onsdag meldte om storsalg.

Byggma har kjøpt knappe 7,25 millioner aksjer i Norske Skog.

Aksjekjøpet kommer etter at Oceanwood solgte aksjer for 69 kroner per aksje onsdag. Gitt at Byggma kjøpte til samme kurs, bladde de opp nesten en halv milliard kroner for aksjene i Norske Skog.

Norske Skog-aksjen stengte til kurs 71,15 kroner på Oslo Børs onsdag.

Etter kjøpet vil Byggma eie rundt 12,7 prosent av de totale utestående aksjene i Norske Skog.

Drangsland eier aksjene i Byggma gjennom selskapet Investor AS. Sistnevnte selskap og nærstående vil etter fullføringen av kjøpet eie i alt knappe 16,68 millioner aksjer i Norske Skog, tilsvarende rundt 17,7 prosent av selskapet.

Det London-baserte forvaltningsselskapet Oceanwood Capital Management solgte 11 millioner Norske Skog-aksjer, ifølge en melding onsdag kveld.

Norske Skog-aksjen har i år steget 85 prosent. Det siste året er kursen opp 126 prosent.