Nikkelverkets morkonsern har havnet på en skambelagt liste over næringslivsaktører som fortsetter å drive butikk i Russland.

KRISTIANSAND: – Alt jeg kan si om det, er at vi verken mottar noe fra Russland eller leverer noe til Russland, sier administrerende direktør Nils Gunnar Gjelsten ved Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand.

Tidligere denne uka rapporterte Finansavisen om «Hall of shame», «skammens hall» og et ordspill på det klassiske «Hall of fame».

Gir blaffen

Det handlet om selskaper som i større eller mindre grad gir blaffen i sanksjonene mot Russland i kjølvannet av Ukraina-krigen.

På listen, sammen med kjente navn som AstraZeneca, Credit Suisse, Emirates Airlines, Ralph Lauren, Renault, Rockwool og Société Générale, står også Glencore.

Råstoff- og materialkonsernet har 135.000 ansatte i 35 land, hvorav cirka 530 like vest for Kristiansand sentrum.

Som Fædrelandsvennen meldte nylig, hadde konsernet kraftig resultatframgang i 2021; overskuddet vokste med intet mindre enn 112 milliarder kroner.

Ikke bare sort/hvitt

Finansavisen forteller at en ekspertgruppe ved Yale University i USA, ledet av professor Jeffrey Sonnenfeld, har funnet over 400 selskaper som har trukket seg ut av Russland. Mens andre altså er blitt værende.

Så er ikke alt sort/hvitt. Ekspertgruppen har utarbeidet fem kategorier, fra det eksemplariske til det motsatte. Equinor er på full fart ut og får toppkarakter, mens Norsk Hydro får nest dårligste karakter fordi selskapet begrenser seg til ikke å ville inngå nye kontrakter tilknyttet russiske produsenter, pluss at det skal ha fryst sine russiske investeringer.

Ikea får nest beste karakter. Riktignok har konsernet stengt sine møbelvarehus i landet, mens 14 Ikea-eide kjøpesentre under paraplyen Mega holder åpent.