De siste ti årene har bensinprisen og oljeprisen vært i hver sin verden. En sammenligning med start i februar 2012 viser:

Oljeprisen var i januar i år 85 dollar pr. fat. Det er nesten 30 prosent lavere enn for ti år siden.

Bensinprisen var i gjennomsnitt litt over 18,60 pr. liter. Det er 27 prosent høyere enn for ti år siden.

Sammenligningen er gjort frem til januar i år. Dette er den siste måneden med tall for gjennomsnittlig bensinpris fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter januar har både oljepris og bensinpris steget.

Oljepris og pumpepris har gått hver sin vei de siste ti årene. Hva har skjedd?

Det er i alle fall to svar. Første svar:

Kronekursen mot dollar falt kraftig sammen med oljeprisen fra 2014. Oljeprisen blir fastsatt i dollar på verdensmarkedet. Svakere krone betyr flere kroner pr. dollar og bidrar isolert sett til at oljen blir dyrere, regnet i kroner her hjemme.

Svar nummer to:

Pumpeprisen er summen av svingende oljepriser og andre stabile kostnader og avgifter som veier tyngre. Da blir pumpeprisen mer stabil enn oljeprisen.

Oljen ble billigere

Oljeprisen startet å falle fra sommeren 2014. I juli dette året var prisen på «Dated Brent» råolje 107 dollar pr. fat. Prisen falt i rykk og napp til en bunn på 30 dollar pr. fat i starten av 2016.

Deretter holdt den seg stort sett mellom 40 og 60 dollar pr. fat helt til koronaen tok verden våren 2020. Da falt den kraftig igjen, men kortvarig.

Men alle disse årene med lavere oljepris viser seg nesten ikke i pumpeprisen. Den er svært stabil mellom 14 og 16 kroner pr. liter stort sett i alle år fra 2012 til sommeren 2021.

Dieselprisen svinger over tid stort sett som bensinprisen.

Dollaren ble dyrere

I juli 2014 kostet en dollar 6,20 kroner ifølge Norges Bank. Da oljeprisen bunnet ut tidlig i 2016, kostet en dollar rundt 8,70 kroner. Grovt regnet var kursen den samme i februar i år. Dollaren ble omtrent 40 prosent dyrere (og kronen svakere) samtidig som oljeprisen sank 70 prosent.

Et fat olje til 100 dollar sommeren 2014 kostet dermed 620 kroner innkjøpt til Norge. Noen år senere var kroneprisen 430–440 kroner for et fat olje som kostet 50 dollar på verdensmarkedet.

Svakere krone opphever dermed en god del av fallet i oljeprisen i dollar. Svak krone er bra for norske bedrifter som selger i utlandet. Betalingen fra utlandet gir flere kroner i kassen.

Men det er ikke bra for bilistenes drivstoffregning.

Mange andre kostnader

Så er det svar nummer to: Prisen på råoljen utgjør bare en del av prisen ute ved pumpene. Mange andre kostnader inngår.

Kostnaden til raffinering kommer først på toppen av oljeprisen. Drivkraft Norge er drivstoffselskapenes næringsorganisasjon. De kjøper inn ferdig raffinert drivstoff.

– Som en tommelfingerregel kan vi si at bensinstasjonens innkjøpspris for bensinen utgjør rundt 30 prosent av prisen ved pumpene, sier fagsjef Einar Gotaas.

Avgifter veier tungt

Avgifter og moms utgjør rundt 60 prosent av pumpeprisen, ifølge Drivkraft Norge. I år er veibruksavgiften og CO₂-avgiften i alt 6,73 øre pr. liter bensin.

Pumpeprisen skal dermed dekke innkjøpt bensin, bensinavgifter, andre kostnader, fortjeneste i alle ledd og 25 prosent moms på toppen av det hele.

– Fortjeneste og kostnader i mange ledd utgjør rundt 10 prosent av prisen ute ved pumpene, sier Gotaas.

Gotaas sier det er bensinkjedene som bestemmer den endelige pumpeprisen fra dag til dag.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K avviser at de er raskere med å sette opp pumpeprisen ved dyrere olje enn de er til å sette pumpeprisen ned når oljen blir billigere.

– Vi følger markedet hele tiden. Vi justerer prisen opp og ned i takt med de internasjonale prisene på drivstoff. I tillegg vil den lokale konkurransen mellom bensinstasjonene drive prisene nedover, sier Hansen.