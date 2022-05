Saken oppdateres...

Tapene fortsetter for kriserammede SAS. I andre regnskapskvartal hadde selskapet et resultat før skatt på minus 1,6 milliarder kroner. Driftsinntektene i kvartalet var på syv milliarder svenske kroner.

SAS har avvikende regnskapsår, og andre kvartal løper fra februar til og med april 2022. Én svensk krone tilsvarer 0,96 norske kroner.

I første kvartal hadde SAS et underskudd på 2,44 milliarder svenske kroner. Selskapet hadde den gang 5,5 milliarder svenske kroner i driftsinntekter.

Under fremleggelsen av kvartalsrapporten for første regnskapskvartal (tremånedersperioden frem til januar) presenterte SAS restruktureringsprogrammet SAS Forward.

Nå kommer selskapet med nye detaljer rundt kriseplanen:

SAS vil omgjøre 20 milliarder svenske kroner fra gjeld og hybridobligasjoner til aksjer.

Hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Kostnadsprogrammet skal etter planen redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Alle deler av virksomheten gjennomgås, inkludert nettverket, flåten, kollektivavtaler og kostnadsstrukturer.

Den ferske rapporten viser at selskapets rentebærende gjeld fortsetter å øke. Ved utgangen av andre kvartal var den på 40,5 milliarder svenske kroner, opp fra 35,4 milliarder svenske kroner i første kvartal.

Selskapet hadde ved utgangen av april en kontantbeholdning på 8,5 milliarder svenske kroner, en sterk forbedring fra 3,4 milliarder svenske kroner i første kvartal.

Analysesjef Jacob Pedersen ventet på forhånd ingen likviditetskrise i flyselskapet nå, på bakgrunn av flybilletter som betales på forskudd, ifølge nyhetsbyrået TT.

Pilotkonflikt

I slutten av mars startet SAS forhandlinger med pilotforeningene for å komme frem til en ny kollektivavtale. SAS hadde lagt opp til to uker med forhandlinger, men allerede etter et døgn forlot pilotene forhandlingsbordet.

– Avstanden er så stor at det ikke er mulig å komme i mål i en ordinær forhandling. Våre krav og SAS’ krav går i stikk motsatt retning. Vi så ingen mulighet til å komme i mål i ordinære forhandlinger, sa leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening til E24 den gang.

SAS-pilotene truet med streik etter forhandlingsbruddet, men foreløpig har det vært stille på det området.

Flere av pilotenes fagforeninger har derimot stevnet SAS for Arbeidsretten. Bakgrunnen er at flere hundre piloter ble oppsagt som følge av pandemien.