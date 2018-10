Krever aksjer for ti mill. av Start-investorers spillselskap

Tv-personligheten Hallvard Flatland, kanskje mest kjent fra TV Norges «Casino» på 1990-tallet, er i krangel med spillteknologiselskapet Gaming Innovation Group (GIG) om et honorar som omfatter 3,4 millioner aksjer i selskapet. Det skriver Dagens Næringsliv.

Eierne av GIG, som blant annet driver med kasino og nettspill rettet mot privatmarkedet, er investorer i fotballklubben Start.

– Verdt ti millioner kroner

Ifølge avisen mener Flatland at han i 2015 inngikk en muntlig avtale om honoraret, som i dag skal være verdt ti millioner kroner. Selskapet på sin side nekter imidlertid for at det eksisterer en slik avtale.

Flatland og hans tv-selskap Euro TV har saksøkt GIG og krever å få overført aksjer for ti millioner kroner. Ifølge Dagens Næringsliv var aksjene verdt fire millioner kroner da avtalen angivelig ble inngått.

– Inngikk ingen avtale

Ifølge Euro TV sier avtalen med GIG at Flatland etter avtale skulle stå til disposisjon for selskapet og arbeide for det. GIG skal aldri ha benyttet Flatland, men siden han har stått til disposisjon for selskapet mener Flatland altså at han har rett på 3,4 millioner aksjer.

– Det ble ikke inngått noen muntlig avtale 30. april 2015, og det foreligger derfor ikke grunnlag for kravet. Partene har diskutert muligheten for et samarbeid, men det kom aldri til noen enighet verken forut for møtet eller i møtet, står det i selskapets sluttinnlegg til retten, ifølge Dagens Næringsliv, som opplyser at Flatland eide aksjer verdt 1,5 millioner kroner i GIG i slutten av 2017.

Partene møtes i Bergen tingrett i slutten av oktober.

Spillteknologiselskapet GIG, som blant annet har kontor i Kristiansand, omsatte for 716 millioner kroner første halvår 2018 men satt igjen med et underskudd på snaue 33 millioner i resultat før skatt.