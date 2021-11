Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene og ble først delt ut under klimaforhandlingene i Bonn i 1999.

CAN mener Norge vil utvikle, ikke avvikle olje- og gassproduksjon og driver lobbyvirksomhet for dette på COP og i utlandet.

– Det er helt på sin plass at Norge blir kåret til «Dagens fossil» og at dobbeltrollen vår som klimaforkjemper og olje- og gassprodusent får oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow. På kort tid har Støre belært FN om at gass er en energikilde for framtida, samtidig som han har lagt fram konkrete forslag for å bekjempe klimaendringer, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.