KRISTIANSAND: Rec Solar stenger nå produksjonen på grunn av de høye strømprisene, men vil fortsette å produsere hvis de får statlig støtte eller hvis strømprisene normaliseres.

Næringsminister Jan Christian Vestre besøkte bedriften mandag formiddag, og møtte pressen ved 10.30-tiden.

– Vi har hatt et godt møte med Rec Solar, med ledelse og tillitsvalgte. Dette er fantastisk bra industri som vil vil ha mer av, sa Vestre.

Har vært i kontakt med Agder Energi

Vestre opplyste at de ble gjort kjent med produksjonsstansen fredag.

– Jeg har vært i kontakt med datterselskapene gjennom helga, som Agder Energi. De er villig til å se sette seg ned ved forhandlingsbordet for å få til en fastprisavtale, sa næringsministeren.

Dermed ble det klart at det ikke kommer noe umiddelbar strømstøtte til Rec Solar.

Han sa videre at de jobber med å få til ulike tiltak som vil hjelpe de mest berørte berørte bedriftene. Regjeringen skal etter planen presentere ordningen i september.

Vestre sier til Fædrelandsvennen at det er uklart hvordan tiltakene vil slå ut for Rec Solar.

Takket nei til avtale

Søndag skrev Fædrelandsvennen at Rec Solar fikk tilbud om gunstige fastprisavtaler på strøm fra både Agder Energi og Statkraft, men det indiske eierselskapet takket nei.

– Det er beklagelig at Rec Solar går ut permitteringsvarsler. Samtidig har selskapet selv valgt å si nei til en fastprisavtale på mellom 50 og 60 øre for noen måneder siden, mens de har en spotpris på over 6 kroner. De har sikkert gjort sine vurderinger av om det var lurt eller ikke lurt, sier Vestre.

Næringsministeren bekreftet mandag at han har fått en forklaring på hvorfor bedriften sa nei til avtalen, men henviste videre til Rec Solar for flere kommentarer.

Til Fædrelandsvennen sier bedriften at det var for høy pris over 10 år som var årsaken til at de takket nei til avtalen.

Håper på støtte fra regjeringen

Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland deltok også i møtet.

– Jeg regner med at regjeringen og Storting vil komme med ordninger framover for løsninger med kraftpriser for denne type industri, sa Skisland.

Han la til at han har god tro på at produksjonen ved Rec Solar vil starte opp igjen.

Saken oppdateres.