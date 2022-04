Lønnsoppgjøret for industrien ble avsluttet fredag kveld. Det viktigste var at partene ble enige om en ramme for den samlede veksten i årslønnen i industrien i NHO-området.

Rammen ble 3,7 prosent vekst i årslønnen fra 2021 til 2022. Den omfatter både arbeidere og såkalte funksjonærer, det vil si mange ingeniører. Rammen er beskrevet i et felles notat fra LO og NHO etter oppgjørets slutt.

For typiske norske lønninger gir dette en vekst i årslønnen på 15.500–17.000 kroner fra i fjor til i år, regnet etter skatt og i løpende kroner. Men det er før den høye prisveksten har gjort alt dyrere.

Målt i økt kjøpekraft er derfor lønnsveksten adskillig magrere, trolig mindre enn et par hundrelapper i måneden.

Dette er lønnsveksten

Rammen på 3,7 prosent lønnsvekst består av tre deler:

Overhenget utgjør 0,9 prosentenheter av rammen for industriarbeiderne. Dette er effekten på årslønnen av at lønnstillegg gitt på ulike tidspunkter i 2021 virker for hele 2022.

Tarifftillegget fra årets forhandlinger utgjør 1,3 prosentenheter. Det viktigste bidraget her er 4 kroner ekstra pr. time fra 1. april.

Lønnsglidningen utgjør 1,5 prosentenheter. Dette er et anslag på tilleggene som vil bli gitt i forhandlinger ute på arbeidsplassene. Tallet er ukjent og dermed usikkert.

Partene har lagt til grunn av prisveksten i år blir 3,3 prosent. Dette er i samsvar med anslaget gitt av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Så hva betyr disse tallene på lønnskontoen for en typisk lønnstager?

Dette kan regnes på tre måter: som endring i reallønn, endring i årslønn og endring i den månedlige utbetalingen. En typisk lønn var i fjor i området 520.000–620.000 kroner (se faktaboks).

Typisk norsk lønn Gjennomsnittlig lønn for industriarbeidere i full jobb var 524.500 kroner i fjor.

Gjennomsnittlig årslønn for alle lønnstagere var 614.500 kroner.

Median årslønn var rundt 550.000 kroner for heltidsansatte i fjor. Dette er lønnen til den midterste lønnstageren når alle blir stilt etter hverandre etter stigende årslønn.

Lønnstagere med disse lønningene betaler 25–27 prosent i skatt i år, gitt at lønn er eneste inntekt og at de bare har standard fradrag. Skatten på den sist tjente kronen (marginalskatten) er 34 prosent på disse inntektene i år. Kilde: TBU, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Mager vekst i kjøpekraften

En ramme for lønnsveksten på 3,7 prosent ser mye ut. Det er faktisk den høyeste anslåtte rammen siden partene begynte å anslå dette fra lønnsoppgjøret 2014.

Men samtidig legger partene til grunn en prisvekst på hele 3,3 prosent i år. Dyr strøm og bensin drar prisveksten langt over Norges Banks årlige, langsiktige mål. Den høye prisveksten betyr at dyrere varer og tjenester i år spiser opp svært mye av lønnstillegget.

Veksten i reallønn er lønnsveksten minus prisveksten. Den ender i gjennomsnitt på 0,4 prosent i år.

På de tre typiske lønningene i faktaboksen betyr dette 1600–1800 flere faste 2021-kroner å handle for , regnet etter skatt. Sagt på en annen måte: Dette er det samme som at lønnstagere med typiske lønninger skulle fått nesten to tusenlapper mer å handle for, gitt at prisene var som i fjor.

Rundt 16.000 på årslønnen

Så går det an å sammenligne lønnen i år med lønnen i hele fjor, regnet i løpende kroner.

Med de tre typiske lønningene vil årslønnen stige med 15.500–17.000 kroner, regnet etter skatt. Da er det lagt til grunn at lønnen øker med 4 kroner i timen for alle fra 1. april. Dette gir 5850 kroner flatt til alle.

I tillegg er det lagt til grunn at overhenget bidrar med 0,9 prosent vekst i årslønnen til alle og at de lokale tilleggene øker årslønnen med 1,5 prosent til alle.

I tabellen er det tatt med en lønn under og en over det typiske norske lønnsnivået.

Den som tjente 750.000 kroner i fjor får et lavere lønnstillegg etter skatt i år enn den som har en gjennomsnittslønn på noe over 600.000 kroner. Årsaken er kombinasjonen av høyere skatt på høy inntekt og et likt kronetillegg til alle.

Noe er allerede inne

Som en tredje regnemåte går det an å se på endringen på lønnsslippen fra arbeidsgiver.

Det såkalte overhenget har vært inne på månedslønnen lenge. Dette er effekten på årslønnen av at lønnstillegg gitt på ulike tidspunkter i 2021 virker for hele 2022.

Overhenget er kjent for 2022 og beregnet av TBU. Det vil ikke vise seg som endringer på lønnsslippen i 2022, men ligger inne i beregningen av veksten i årslønnen.

Det sentrale tillegget på 4 kroner pr. time vil vise seg som et tillegg på 650 kroner pr. måned fra 1. april på alle lønnsnivåer, regnet før skatt. Etter skatt blir det rundt 430 kroner ekstra hver måned for de typiske inntektene.

Så kommer det antatte lokale tillegget på 1,5 prosent av årslønnen på toppen av dette. I industrien er dette den største delen av lønnstillegget.

For en typisk lønn på 550.000 kroner i fjor betyr dette 8250 kroner i året før skatt. Datoen for lokale tillegg varierer. Hvis de blir gitt fra 1. april, betyr det litt over 900 kroner ekstra hver måned, regnet før skatt. Regnet etter skatt betyr det omtrent 600 kroner pr. måned fra 1. april.

Dermed: Gitt noen forutsetninger, vil det for vanlige lønninger komme rundt 1000 kroner ekstra lønn inn på konto fra 1. april.

Økt rente spiser tillegg

I år kommer renteøkningene og spiser av lønnstillegget. Det ligger an til fire økninger i styringsrenten i år, med 0,25 prosentenheter hver gang.

Norges Bank regner med at den gjennomsnittlige renten på boliglån stiger fra 1,9 prosent ved årsskiftet til rundt 2,7 prosent ved utgangen av 2022.

Årets lønnstillegg kan fort forsvinne i økte renter.