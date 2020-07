I «showroom-et» viser Svein Sørlie fram garasjeporter, industriporter, elektriske motorer som åpner og lukker de samme portene, hydrauliske lasteramper, metalldører som lukker seg automatisk når brannalarmen går og diverse annet. Han anslår at Hörmann Norge AS har et sted rundt 30 prosent av både garasjeport- og industriportmarkedet her i landet. Foto: Kjartan Bjelland