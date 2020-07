Adevinta kjøper Ebays rubrikkvirksomhet for 9,2 milliarder dollar

Norske Adevinta overtar Ebays rubrikkvirksomhet for over 9,2 milliarder dollar – eller rundt 85 milliarder kroner. Adevinta-aksjen stiger kraftig på børsen.

fullscreen next Ebay har solgt rubrikkvirksomheten til norske Adevinta. 1 av 2 Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Adevinta, som i fjor ble skilt ut fra Schibsted, ble ilagt en børspause mandag i påvente av en kunngjøring. Også handelen med Schibsted-aksjer ble stanset med samme begrunnelse. Dette ble opphevet da avtalen var klar.

Ifølge E24 steg Adevinta-aksjen 27 prosent på de første sju minuttene med handel på Oslo Børs tirsdag formiddag. Schibsteds A-aksje steg nesten 15 prosent.

Bekreftet

I en børsmelding tirsdag formiddag bekrefter Adevinta oppkjøpet. Det består av 2,5 milliarder dollar – rundt 23 milliarder kroner – samt rundt 540 millioner aksjer i Adevinta, noe som utgjør 44 prosent. Schibsteds eierskap i Adevinta reduseres som følge av handelen fra 59 til 33 prosent.

– Med oppkjøpet av Ebays rubrikkannonsedel blir Adevinta det største rubrikkannonse-selskapet globalt, med en unik portefølje av ledende markedsplasser, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Milliardavtalen fører til at Ebay blir sittende med 44 prosent av de utestående aksjene i Adevinta, per utgangen av andre kvartal. Samtidig vil selskapet få rundt 33 prosent av stemmerettighetene.

Mediekonsernet Schibsted, som i dag er største aksjonær i Adevinta, vil etter oppkjøpet bli sittende igjen med en eierandel på rundt 33 prosent, og 39,5 prosent av stemmerettighetene.

– For Schibsted betyr dette at vi går fra å være en nær 60-prosenteier til å holde rundt 33 prosent i et dobbelt så stort selskap hvor vi blir hovedaksjonær med Ebay, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund til E24.

I 20 land

Adevinta har fra før digitale markedsplasser i 15 land i Europa, Latin-Amerika og Nord-Afrika. Til sammen har selskapet 36 tjenester og markedsplasser med 1,5 milliarder månedlige sidevisninger.

Ebays rubrikkvirksomhet tilbyr annonser i mer enn 1.000 byer verden over. Inntektene fra rubrikkvirksomheten var i første kvartal 248 millioner dollar, ifølge E24.

Gjennom oppkjøpet får Adevinta solide markedsposisjoner i 20 land. Tjenestene vil nå 1 milliard mennesker og ha 3 milliarder månedlige besøk, heter det i børsmeldingen.

Den samlede omsetningen basert på 2019-tall var 1,8 milliarder dollar, mens driftsresultatet beregnes til 600 millioner dollar.