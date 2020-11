Restaurantgiganter permitterer ansatte

Flere store restaurantkjeder har begynt å sende ut permitteringsvarsler til ansatte. Blant dem er Egon, Big Bite, Peppes Pizza og TGI Friday’s. Ingen av dem oppgir hvor mange som permitteres.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

EGON BYPORTEN: Egon-restaurantene finnes i flere byer og tettsteder Norge rundt. Bildet er fra Egon Byporten ved Jernbanetorget i Oslo. Foto: Gøran Bohlin, VG

– Vi bekrefter naturlig nok at vi har permittert en god del og vil mest trolig måtte permittere flere, men graden av antall permitterte vil variere fra by til by og fra dag til dag, skriver Dan Robert Halshamn i Egons eierselskap Norrein-gruppen i en SMS.

Norrein as eier over 50 restauranter og hoteller.

Stenges ned for andre gang

Det er dystre tider for restaurant- og utelivsbransjen. I noen kommuner vil restaurantbransjen oppleve full eller delvis skjenkestopp fra mandag av. I tillegg har regjeringen og helsemyndighetene sterkt oppfordret folk til å holde seg mest mulig hjemme.

– Vi jobber nå med å tilpasse oss situasjonen, men har dessverre ingen konkret informasjon å kunne gå ut med da utviklingen er svært ulik fra dag til dag og fra by til by. Omsetningsutvikling og i hvilken grad vi permitterer endrer seg fortløpende, sier Halshamn.

Konsernet bak Peppes Pizza forbereder seg på å permittere ansatte i løpet av kort tid. Her fra Peppes Pizza i Stortingsgaten. Foto: Trond Solberg, VG

Har 4000 ansatte: – En god del kan bli permittert

Egon er langt fra alene om permitteringer i lys av de nye smittetiltakene. Hos restaurantkonsernet Umoe Restaurants, som står bak blant annet TGI Friday’s, Starbucks, Peppes Pizza og La Baguette i Norge, starter permitteringer innen kort tid.

– Vi har sendt ut varsel til alle avdelinger og til deler av driftsapparatet i kjedene. Vi ser an utviklingen dag til dag, og vet ikke ennå hvor mange som permitteres, sier Espen Hoff i Umoe Restaurants.

– Men vi har litt i overkant av 4000 ansatte. En god del av dem kan bli permittert, sier han.

Under nedstengingen i vår permitterte restaurantkonsernet over 3000 ansatte.

– Vi er i bedre form nå enn vi var i mars og april. Vi er mer robuste og har mer «take away» og «drive through», som henter inn deler av inntektsfallet, sier Hoff.

Trønderkonsern følger etter

Trønderske Bitastad har blant annet Big Bite, Sot Burger og Bar, kafékjeden Jordbærpikene og sushikjeden Sabrura. Bitastad-sjef Bjørn Vidar Tessem venter at konsernet begynner å permittere ansatte i løpet av de neste dagene.

– Enkelte franchisetakere har allerede sendt ut permitteringsvarsler. Torsdag og fredag hadde vi et omsetningsfall på 30 prosent, og på lørdag var nedgangen enda større. Fortsetter dette over lengre tid vil tiltakene og permitteringene bli omfattende på tvers av hele konsernet, sier Tessem.

Bitastads administrerende direktør, Bjørn Vidar Tessem, melder om drastisk nedgang i omsetningen etter regjeringen varslet nye coronatiltak. Foto: Ole Martin Wold / E24

Først over helgen vet han hvor omfattende permitteringene blir i første omgang.

– Nå har vi satt ned beredskapsgruppen vår, og det vil gjøres en ny vurdering av hvilke tiltak vi skal gjøre basert på utviklingen i helgen. Tiltakene blir tilpasset nedgangen i omsetningen og hvor lenge det varer, sier Tessem.

Hastemøte fredag

Fredag innkalte næringsminister Iselin Nybø (V) partene i arbeidslivet til det hun omtaler som et hastemøte. NHO, LO, Rederiforbundet, Virke, og finansministeren deltok på møtet, som ble innkalt for å følge opp de nye restriksjonene til regjeringen.

– Dette er tiltak som dessverre vil påvirke bedrifter og næringsliv. Vi ser derfor på muligheten for å snarlig komme med ytterligere tiltak for å kompensere næringslivet, og vil komme med mer informasjon om dette til neste uke, sa Nybø.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener situasjonen er veldig alvorlig for næringslivet, og at man må redde bedrifter for å ikke få høyere arbeidsledighet.

HOLDT HASTEMØTE: Før helgen holdt næringsminister Iselin Nybø enda et hasteinnkalt møte etter de nye corona-restriksjonene med blant annet oppfordringer om at folk holder seg hjemme og reiser minst mulig også innenlands. Foto: Trond Solberg, VG

– Det er frustrasjon og desperasjon i norsk næringsliv, sier Almlid til E24.

Han sier bedriftene har respekt for tiltakene som er satt i verk for å begrense smitten i samfunnet, men mener bedriftene må kompenseres når det kommer nye tiltak.

– Regjeringen må komme på banen

I kompensasjonsordningen fra regjeringen som ble lagt frem i oktober, måtte serveringsbedrifter for å kvalifisere for tilskudd kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer.

I den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet var tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe vil ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet, sa næringsministeren ved innføringen.

Tessem i Bitastad-konsernet sier han venter i spenning på hvilke støtteordninger regjeringen kommer med.

– Vi har tillit til at myndighetene finner de tiltakene som er nødvendig for å stanse smitten. Nå er det viktig at tiltakene myndighetene kommer med går hånd i hånd med støtteordninger. Her må regjeringen på banen med gode ordninger for skadelidende bransjer fort, sier han.

Les også: