ARENDAL: Det framgår av en pressemelding fra selskapet.

Det danske pensjonsfondet PKA bidrar med mest i egenkapitalutvidelsen, ifølge E24.no med 150 millioner kroner. Investoren Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH As og Agder Energi går inn med 35 millioner hver og Arendal kommune med ti millioner kroner, igjen ifølge E24.no.

Operasjonen verdsetter Morrow Batteries i sin nåværende utgave til 1,5 milliarder kroner.

Kommer videre

De 230 millioner kronene sikrer finansieringen av neste prosjektfase: byggingen av innovasjonssenteret i Grimstad, detaljplanlegging av pilotfabrikken i Arendal, produktutvikling og prototypearbeid på manganbaserte LNMO-celler, samt intensivering av kundearbeidet.

I pressemeldingen gjentas tidligere meddelelser om at produksjonsstart i fjerde kvartal 2024, og at fabrikken vil ha en årlig produksjonskapasitet på 42 GWh battericeller når den er fullt utbygd.

– Europas behov for batterier øker i et enormt tempo. Vår ambisjon er å lage verdens grønneste batterier og vi har gjennom 2021 rekruttert noen av de beste folkene i bransjen. I tillegg har vi inngått viktige partneravtaler med Elkem, Haldor Topsøe, ABB og Siemens, noe som gjør at vi er i rute mot å realisere Morrow Giga Factory i fjerde kvartal 2024. Fabrikken vil kunne levere batterier til over 700 000 el-biler årlig og vil med vår teknologi, lave kostnader, tilgang til fornybar energi og korte vei til Europa, bli en ledende batteriaktør de kommende tiårene, uttaler administrerende direktør Terje Andersen.

Arendal og Grimstad

Før «verdens mest kostnadseffektive batterifabrikk» er på plass, vil Morrow etablere Morrow Industrialization Center med en pilotfabrikk i Arendal og et innovasjonssenter i Grimstad, opplyses det.

«Området rundt Arendal og Grimstad vil bli den norske batterikysten, med unik tilgang til fornybar energi, sterkt lokalt engasjement og nærhet til de europeiske markedene. Morrow vil ha om lag 2500 ansatte når fabrikken kommer i full drift», heter det også i pressemeldingen fra Morrow Batteries AS.

