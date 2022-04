Sørlandet får en ny bank når to av sparebankene i landsdelen slår seg sammen.

ARENDAL: Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har vedtatt avtale om sammenslåing Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har i møter den 19. april 2022 vedtatt en avtale om sammenslåing mellom bankene.

Dette melder bankene i en pressemelding.

Generalforsamlingeneskal ta stilling til sammenslåingen i møter senest 25. mai 2022.

– Vi er veldig fornøyde med at styrene i Bankene har blitt enige om en sammenslutningsavtale, og vi ser frem til å skape en ny og fremtidsrettet sparebank for regionen. Nå gjenstår noen viktige milepæler, med behandling i generalforsamlingene og myndighetsgodkjenninger, før vi kan kalle oss Agder Sparebank, sier administrerende banksjef i Østre Agder Sparebank Nina Holte i pressemeldingen.

– Vi er overbeviste om at dette er en løsning som er til det beste for alle interessegruppene, sier administrerende banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse Per Olav Nærestad.

Navnet på den sammenslåtte banken skal være Agder Sparebank og den skal ha forretningsadresse i Arendal kommune. Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Kontorene i Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand skal bestå.

Nina Marie Holte blir administrerende banksjef (daglig leder) i Agder Sparebank, mens Per Olav Nærestad foreslås som styreleder.