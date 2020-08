Oceaneering Rotators rekordår

Faktisk en god nyhet fra en sørlandsk oljeservicebedrift: Oceaneering Rotators 2019-overskuddet var nesten dobbelt så stort som forrige rekord.

KRISTIANSAND: – Jo, det stemmer nok. Det var bortimot dobbelt så stort som vårt tidligere, beste resultat, konstaterer administrerende direktør Christophe Reymann i Oceaneering Rotator AS.

Han snakker om de 90,5 millioner kronene som ble overskudd før skatt i 2019 for Songdalens fremste hjørnesteinsbedrift. Tidligere «pers» var fra 2011 og lød på 48 mill.

At 2019-omsetningen doblet seg fra 2018, og endte på 325 millioner kroner, hører også med til historien.

– Fjoråret var hektisk, ja. Såpass hektisk at vi ble nødt til å kjøre nattskift. I stor grad ble de tatt unna av innleide maskinoperatører fra Storbritannia og Tyskland, forteller Reymann.

Slikt arbeids- og leveransepress har vært sjelden vare blant Sørlandets oljeservicebedrifter de senere årene. Økt bemanning likeså; Oceaneering Rotator har gått fra 80 ansatte i bunnåret 2016 til 110 faste nå.

Men så driver da også selskapet i en helt annen del av oljebransjen enn de fleste andre på drilling-dominerte Sørlandet.

Oceaneering Rotator utvikler og markedsfører nemlig det som antagelig er verdens mest avanserte ventiler for bruk i undervanns olje- og gassinstallasjoner; ventiler som styrer væskestrømmer, og som injiserer kjemikalier. I leveransene inngår også styringssystemer - likeledes superavanserte.

At ventilene skal stå på havbunnen i 30 år, sier litt om hvor gode de må være.

Christophe Reymann sukker litt.

– Mange tror at vi bare driver med maskinering. Men det er mye mer. Vi har 20–25 ingeniører, investerer stadig i nytt, topp moderne utstyr, legger store ressurser ned i produktutvikling og har et eget testsenter hvor vi også tester utstyr for tredjepart. Til forskjell fra andre, kan vi både finne ut hva som bør forbedres og faktisk framstille en prototype for den aktuelle bedriften, forteller han.

Og legger til at det faktisk skjer i praksis.

– I sommer måtte vi kalle inn noen ansatte fra ferie. En kunde hadde gjort en feil som truet med å få store konsekvenser. Men vi klarte å hjelpe, slik at det endte godt. Det illustrerer noe som er blitt stadig viktigere: å gi kundestøtte.

I strømmen av gode 2019-nyheter fra Oceaneering Rotator inngår også at bedriften har fått status som «foretrukket leverandør» av kjemiske injeksjonsventiler hos den kraftfulle trioen FMC, Aker Solutions og Baker Hughes. Hadde også Schlumberger stått på lista, hadde den i praksis vært komplett.

– Men de har en leverandør innen eget konsern, bemerker Rotator-sjefen.

Han er litt lei seg for ikke å kunne ta Fædrelandsvennens fotograf med på en runde i bedriften, men med eiere i korona-infiserte Houston følger Oceaneering Rotator (som Cameron Sense, for eksempel) et ekstremt strengt smittevernregime: Ingen besøkende inn døra. Punktum.

Så dermed har Reymann rigget opp et aldri så lite, utendørs «møterom» hvor samtalen med avisen foregår.

Vi er heldige med været.

