Ny Viking-konkurs

Av de åtte selskapene som er ført opp på dette skiltet på utsiden av Viking-selskapenes tidligere tilholdssted i Østre Strandgate i Kristiansand, er halvparten slått konkurs. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Viking Holding Invest AS har lidd samme skjebne som slektningene Viking Heat Engines AS, Viking Think Tank AS og Viking Holding AS: konkurs.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn