Jobbet på slavekontrakter i Sirdal – nå blir de sagt opp

Statnett avdekket i forrige uke at ansatte hos Valard Construction AS har jobbet under vilkår som El og IT Forbundet mener er slavekontrakter, ifølge NRK.

Arbeiderne jobbet for en underleverandør til det kanadiske selskapet Valard som er i gang med å montere 100 kilometer med ny kraftlinje mellom Tonstad og Lyse, via Tjørhom. I 2017 har prosjektet sysselsatt omtrent 100 arbeidere.

Måtte gi bort halve lønna

I arbeidskontraktene måtte de innleide bosniske arbeiderne sende halve lønna si til en bankkonto i Bosnia, samtidig som de forpliktet seg til å bli i Norge på ubestemt tid.

De fikk heller ikke lov å forlate arbeidsplassen i Norge uten firmaledelsens samtykke.

Det bosniske selskapet Umel er hyret inn som underleverandør av Valard Construction, mens det altså er Statnett som er ansvarlig for utbyggingen.

Statnett inngikk kontrakt med Valard i mai 2016 for den store jobben med legging av nye over 100 kilometer med kraftlinjer på 420 kV. Arbeidet er anslått til å være ferdig i 2021.

Får ikke jobbe mer

NRK refererer til den bosniske nettavisen Klix som melder at 22 arbeidere nå sies opp fra prosjektet som jobber med å legge ny kraftledning mellom Vest-Agder og Rogaland.

NRK skriver at direktør Nedzas Asceric sier at arbeiderne nå sies opp. Han påpeker at det bosniske selskapet Umel betaler skatter, avgifter, helseforsikring for familiene til arbeiderne.

-Derfor må de gi noe tilbake til bedriften. Nordmenne kan ikke forstå dette, sier Asceric.

Den bosniske direktøren sier at han «må si opp de ansatte» og at «nordmennene, med hele denne situasjonen, bare har gjort det vanskeligere for arbeiderne».

– Må rydde opp

Statnetts konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim sier til NRK at hun forventer at Valard rydder opp uten at det rammer de bosniske arbeiderne eller familiene deres.

Da selskapet Valard Construction inngikk kontrakten understreket Valards prosjektleder Robert Benc at dersom noen ikke var fornøyd med måten de jobbet på, håpte han de tok kontakt med han eller ledelsen i Statnett slik at saken kunne løses.

– Målet vårt er å utføre oppdraget Statnett har gitt oss på best mulig måte. Statnett har strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, og vi er opptatt av å utføre jobben med høy kvalitet og uten uhell, sa Benc.