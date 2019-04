SAS innstiller samtlige flygninger lørdag – 34.000 passasjerer rammes

Søndag er fortsatt uklar, sier SAS' svenske pressesjef Freja Annametz til SVT.

Om lag 1.500 piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk fredag ut i streik. Over 70.000 passasjerer ble rammet denne dagen.

Pilotene krever blant annet høyere lønn og mer forutsigbar arbeidstid.

Fredag ble over 670 avganger innstilt, noe som rammet om lag 72.000 passasjerer.

Det førte til en rekke køer blant annet på Oslo lufthavn Gardermoen. Også Norwegian og Vy merket streiken i SAS. Begge selskapene meldte fredag om svært stor pågang av reisende. Hos Norwegian var det fredag en rekke utsolgte avganger.

Koster 73 millioner kroner per dag

Pilotstreiken koster SAS mellom 54 og 73 millioner kroner per dag. Titusenvis av reisende rammes av streiken.

Danska Sydbank har regnet ut at gjennomsnittskostnaden for streiken for SAS tilsvarer mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

Dersom streiken pågår i 14 dager, kan hele det årlige overskuddet analytikere anslår for SAS, spises opp.

Pilotene krever blant annet en lønnsøkning på 13 prosent. Det er umulig for SAS å gå med på dette kravet, mener sjefanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

Selskapet har siden 2012, da konkursen truet, kjempet for å få fart på lønnsomheten og innsparinger er nå en del av hverdagen. Selskapet har forbedret økonomien, men lønnsomhetsnivået i selskapet er «papirtynt», mener Pedersen.

– Dersom SAS ikke fortsetter å effektivisere og spare, kommer selskapet i løpet av noen kvartaler å gå fra lønnsomhet til tap, sier han.