OK Marine på Mjåvann har overtatt dansk utstyrsprodusent med totalt 120 ansatte.

KRISTIANSAND: – Vi har lenge vært leverandører for hverandre, men samarbeidet ble intensivert i forhandlingsperioden, sier daglig leder Richard Loland i OK Marine AS på Mjåvann Industriområde.

Selskapet, som eies av Egersund Group, har kjøpt Frydendahl Im- og Export A/S, med hovedkontor i Hvide Sande et godt stykke nede på Jyllands vestkyst. Det har produksjon i Estland og Malaysia.

Frydendahls hovedprodukter er garn, ruser og flettline, som er tau av høy kvalitet. Selskapet ble etablert i 1934 og har totalt cirka 120 ansatte i de tre landene, hvorav snaut 20 i Hvide Sande.

Brian Skovgaard, nåværende salgssjef, går inn som daglig leder, framgår det av en pressemelding fra OK Marine.

Havbruk og fiskeri

OK Marine omsatte for 81 millioner kroner i 2020 og fikk et overskudd før skatt på 3,2 mill. Selskapet leverer utstyr til havbruk og fiskeri.

I dette tilfellet handler det altså om fiskeri.

– I Norge styrkes garnsatsningen. Sammen med våre danske venner kan vi tilby et tilnærmet komplett spekter av garn både til små og større garnbåter, samt til hobbyfiskere, uttaler Richard Loland i pressemeldingen.

Frydendahl tilbyr for øvrig også remontering av brukte garn.

– Hva innebærer det, Loland?

– At både toppdelen og bunndelen av garnene benyttes på nytt. Det er miljøvennlig, ikke minst når det gjelder blylinene i bunndelen. Resten av de gamle garnene sendes til materialgjenvinning.

Nytt knepp for stående fiske

Som nevnt selger OK Marine utstyr til havbruk og fiskeri. Da Øyvind Kristoffersen gikk i land fra fiskebåten sin og grunnla bedriften i 2008, var det med fiskeutstyr som basis. Siden har havbruksdelen blitt stadig viktigere, pluss at OK Marine har beveget seg inn i digital fisketeknologi.

Men nå har altså klassiske, stående fiskeredskaper gjort et nytt knepp i produktporteføljen.

Hva OK Marine måtte gi for Frydendahl Im- og Export A/S, er ikke offentlig tilgjengelig før det ventelig vil dukke opp i årsregnskapet for 2022.