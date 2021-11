«Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1001 millioner kroner per tredje kvartal 2021. I samme periode i fjor hadde konsernet et resultat på 187 millioner kroner etter skatt», skriver Agder Energi i en pressemelding fredag.

Det betyr at konsernet i løpet av de første ni månedene av 2021 leverte mer enn fem ganger så gode tall som i 2020.

– I et år preget av rekordhøye kraftpriser, høy produksjon og god drift, har konsernets vannkraftvirksomhet levert sterke resultater. Vi har lenge jobbet med å redusere konsernets kostnader. Dette har påvirket resultatet positivt i perioden, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Videre står det i pressemeldingen:

«De høye kraftprisene har gitt et betydelig press på LOS sine marginer, og selskapet har hatt en resultatnedgang i år. I Agder Energis prisområde økte den gjennomsnittlige spotprisen kraftig og var per 3. kvartal 59,1 øre per kilowattime (kWh), mot 8,5 øre i samme periode i fjor.»

– Samtidig som Agder Energi leverer et godt resultat som kommer innbyggerne i våre eierkommuner til gode i form av økte utbytter og skatteinntekter, vet vi at den høye strømprisen er en utfordring for mange kunder, også på Agder, uttaler Syvertsen.

Les mer om rekordkvartalet her.