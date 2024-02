Fra 2015 til høsten 2023 leide Norsk Industri et eksklusivt jaktterreng med hytte på Hardangervidda.

Tidligere direktør Stein Lier-Hansen håndterte leieforholdet. Norsk Industris gjester fra inn- og utland ble hentet med sjøfly. Han hadde også private jaktturer med venner og familie på eiendommen.

Denne uken tok E24 kontakt med Norsk Industri om bruken av jaktterrenget på 17.000 dekar.

Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri, skriver i en e-post til E24 at ingen i det nåværende styret var kjent med leieavtalen før høsten 2023.

– Da styret ble kjent med saken besluttet styreleder umiddelbart, 9. oktober, å avvikle leieforholdet og avslutte denne type relasjonsaktivitet, skriver Kyllingstad, som har vært styreleder siden 2021.

Hytta ved Dargesjå har plass til seks personer og ligger med utsikt over fjellvannet og har enkel standard. Bildet er fra 2013. I dag er det en bygning til på eiendommen. Foto: Privat

– Denne typen relasjonsaktivitet med jakt og fiske er langt fra det Norsk Industri ønsker å være forbundet med. Slik aktivitet har lite for seg, og aller viktigst er det en lite transparent måte å drive næringspolitisk virksomhet på. Vi skal jobbe for våre medlemmers beste interesser på helt andre, mer åpne og moderne måter enn dette, skriver Kyllingstad.

Lier-Hansen var leder av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri fra 2006 til han gikk av ved utgangen av 2023.

– Stedet er så vidt vi vet ikke blitt benyttet til arrangementer i regi av Norsk Industri for egne ansatte, men til relasjonsaktivitet av Stein Lier-Hansen som leder, skriver Kyllingstad.

Lier-Hansen sier til E24 at han mener bruken av området var «helt innenfor», og at administrasjonen i Norsk Industri var kjent med leieavtalen.

Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri. Foto: Tine Simi Brun / E24

Betalte 1,3 millioner for sjøfly

Norsk Industri bekrefter at de i løpet av åtte år betalte over 1,1 millioner kroner for leie av jaktområdet og hytta.

Mellom 2019 og 2023 brukte Norsk Industri i tillegg 1,3 millioner kroner på sjøfly til og fra området, skriver styrelederen til E24.

– Etter at styret ble klar over den omfattende relasjonsaktiviteten daværende administrerende direktør drev med, har vi satt i gang en utvidet revisjon. PWC ble engasjert til dette arbeidet, skriver Kyllingstad.

– I tillegg har vi fått en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet BAHR. Etter at disse rapportene var klare har styret strammet inn de etiske retningslinjene blant annet knyttet til relasjonsaktiviteter. Styret er også i sluttfasen med å stramme inn både instruks for administrerende direktør og fullmaktsmatrisen, skriver Kyllingstad.

Norsk Industri har 3000 medlemsbedrifter i både fastlandsinfustrien og oljenæringen. De forhandler frontfragsoppgjøret, som setter rammen for lønnsutviklingen i Norge, og er største medlem i NHO.

Hytta og jaktterrenget på 17.000 dekar ligger ved Dargesjåen sør på Hardangervidda. Foto: Google Maps

Styret «mislikte sterkt»

E24 har spurt Norsk Industri om Lier-Hansens avgang som direktør i fjor høst hadde noen sammenheng med at styret i Norsk Industri ble klar over leieforholdet og utgiftene til jaktområdet og hytta på Hardangervidda.

Kyllingstad svarer følgende på spørsmålet:

– Styret var svært uenig i denne type relasjonsaktivitet. Styret mislikte dette sterkt. Stein Lier-Hansen var godt kjent med sakskomplekset og valgte selv å si opp.

1. desember i fjor ble det kjent at Lier-Hansen sluttet og fikk ny jobb i miljøstiftelsen Bellona.

Kyllingstad skriver at styret ikke er kjent med at hytta er brukt i privat sammenheng i de årene Norsk Industri har betalt leien.

– Ser jo ikke bra ut

– Det ser jo ikke bra ut. Altså, jeg er ikke dum, sier Lier-Hansen til E24.

– Når gjorde du deg den erkjennelsen?

– Jeg mener at det er helt innenfor, sånn rent juridisk og formelt og sånn. Men jeg skjønner jo det at det kan fremstilles veldig feil, og det kan skapes en del spekulasjoner, sier Lier-Hansen.

Den mangeårige industritoppen sier han ikke «har hatt gratis jakt og utnyttet systemet».

Slik ser hytta på Hardangervidda ut inni. Foto: Privat

Lier-Hansen sier han tidligere leide området privat sammen med venner. Etter at klimaavtalen i Paris ble undertegnet i 2015, forsto han viktigheten av å koble sammen klima- og industripolitikk, og bygge nettverk internasjonalt.

– Og da foreslo jeg at Norsk Industri skulle overta leieavtalen, sånn at jaktterrenget bare skulle brukes til representasjon.

Han sier han ikke tok det opp med styret, men at «alle visste at jeg drev omfattende representasjon», og at det var «innenfor fullmaktene» han hadde som direktør.

Han sier også at leieavtalen var godt kjent i Norsk Industri og i andre deler av NHO-systemet.

FORSVARER LEIEAVTALEN: Stein Lier-Hansen forsvarer Foto: Helge Mikalsen / VG / NTB

– Jeg har vært åpen

– Jeg har vært åpen, transparent og alltid bedt regnskapskontor og økonomisjefer om å følge godt med. Jeg har vært veldig opptatt av det. Jeg har tatt opp med dem at «dere må gjøre en jævla god jobb, så ikke jeg trår over streken». Og det er blitt levert revisjonsrapporter hvert år, uten en eneste merknad, sier Lier-Hansen.

– Så betyr ikke det at det ikke kan ha skjedd ting som noen skulle reagert på. Men jeg har aldri fått noen signaler om det.

Lier-Hansen forteller at han allerede i august i fjor ble bedt om å planlegge avgangen og at valget om å slutte i fjor høst ikke hadde noe med saken om jakthytta å gjøre.

MEKTIG: Stein Lier Hansen har i mange år jobben blant Norges mektigste. Her med finansminister Trygve Slagsvold Vedum på NHOs årskonferanse i fjor. Foto: Gisle Oddstad / VG / NTB

Hemmelige gjester

Da Norsk Industri leide jaktterrenget, fløy de inn gjester fra både Norge og andre europeiske land, forteller Lier-Hansen.

Han vil ikke gi ut navnene på alle gjestene, men anslår at det har vært mellom åtte og ti personer i året.

– Kan du si noe om hvem som har vært der?

– Det er folk som meg, som jobber med industri og miljøpolitikk i Sverige, Finland, Tyskland, i Brussel, og så videre.

Han sier de har drevet med «informasjonsutveksling».

– Grunnen til at jeg ikke kan brette ut om alle som har vært der, er at det har vært en slags «agreement» om at noen av dem ikke skal offentliggjøres, sier han.

Lier-Hansen understreker at administrasjonen i Norsk Industri hvert år fikk en oversikt over hvem som hadde vært på hytta det året.

– Det står på alle fakturaene, sier han.

Privat bruk

E24 har sett flere bilder av at Lier-Hansen har brukt hytta sammen med kona.

Lier-Hansen forteller at han og kona har guidet gjester av Norsk Industri, laget mat, holdt rent i hytta og noen ganger var aktive i jakten.

Lier-Hansen forteller at det har hendt at han alene, eller sammen med kona, har jaktet i området uten at det har vært i en profesjonell sammenheng. Det har vært i tilfeller hvor ikke det var felt nok dyr i løpet av jaktsesongen, forklarer han.

– Vi er avhengige av å få felt dyr av hensyn til forvaltningen, sier han.

Da E24 viser frem et bilde av en kvinne på jakt på ved hytta i 2016, forteller Lier-Hansen at det er datteren til en venn.

– Dette må jo være datteren til en person jeg har kjent i mange år. Denne turen var med ham og hans familie, og alt det er betalt privat.

– Da er jo hytta brukt privat?

– Ja, altså han betalte ikke for å overnatte på hytta, sier Lier-Hansen, men understreker at venner har betalt jaktkort og turene med sjøfly selv.

Lier-Hansen forklarer at verdien av hytta utgjør en liten del av den totale utgiften til leie av jaktområdet på 17.000 dekar.

Egne utgifter

Lier-Hansen forteller at han selv har hatt årlige utgifter på 20.000–30.000 kroner til driften av hytta.

– Jeg har selv betalt for alle utgifter av driften av hytta, som 30–40 sekker ved i året, propan, parafin og transport av dette vinterstid. Jeg har også gjort noen investeringer, altså kjeler og sånn som du bruker hvis du skal lage litt ordentlig mat. Og at det ser pent ut, det var mye av det som var der som var veldig gammelt, sier Lier-Hansen.

– Og det mener jeg, at det jeg har betalt for langt overstiger den fordelen jeg eventuelt har hatt ved å være der noen dager alene.