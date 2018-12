Kraftig fall på Oslo Børs

Indeksen falt brått fra start og fortsatte deretter å dale. Bunnen ble nådd ved 15.30-tiden, før det tok seg noe opp igjen mot stengetid 16.30.

De store selskapene hadde for det meste kraftig nedgang. Mest omsatt var som vanlig Equinor, som falt 2,2 prosent. Nedover gikk det også for blant annet DNB (-2,8), Telenor (-1,5), Norsk Hydro (-3,2), Subsea 7 (-3,5), Marine Harvest (-2,5), Aker BP (-1,3), Yara International (-2,0), XXL (-3,3) og Storebrand (-2,1). Blant taperaksjene med relativt stor omsetning finner vi også SalMar (-5,7) og Norwegian (-5,0).

Vi må helt ned til det 22. mest omsatte selskapet, Axactor, for å se positiv utvikling. Aksjen steg 0,8 prosent.

Nedgangen i Oslo kommer etter bratt fall i USA etter at den amerikanske sentralbanken trosset Donald Trump og hevet renta onsdag. Skuffelse over rentesignalene fra USA bidro til å sende Tokyo-børsen ned mer 2,8 prosent torsdag.

Ved de toneangivende børsene i Europa var det også nedgang, dog ikke like kraftig som i Oslo. I Paris falt CAC 40-indeksen 1,4 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London svekket seg henholdsvis 1,2 og 0,3 prosent.

Oljeprisen er på vei nedover. Et fat ble nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 55,65 dollar, 1,8 prosent under nivået natt til torsdag.