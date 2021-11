– På vegne av kundene våre, og eiendomsselskapene de har investert i, kan vi dessverre ikke kommentere eventuelle salgsprosesser. Men vi kan si såpass at kundene våre sitter på en veldig attraktiv eiendomsportefølje, sier en ordknapp investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen, til Aftenbladet/E24.

Seks eiendommer

Aftenbladet/E24 har fått tilgang til en investorpresentasjon hvor meglerhuset Arctic Securities, gjennom selskapet Public Property Invest AS, informere om at de er i en prosess hvor de skal kjøpe ytterligere ti eiendommer i tillegg til de 30 byggene de allerede er i besittelse av.

Seks av eiendommene som er listet opp i presentasjonen, er i dag en del av Kraft Finans sin eiendomsportefølje, blant annet Gyldeløves Gate 23 i Kristiansand, som kommunen i dag leier, og to politistasjoner som er lokalisert i Gjøvik og Lillehammer, samt en kontoreiendom i Tønsberg som har flere statlige leietakere.

Salgssummen for de seks byggene skal etter det Aftenbladet/E24 kjenner til, være på rundt 2,4 milliarder kroner.

Solgte for 500 mill. på Forus

Tidligere i år omtalte Aftenbladet/E24 salget av Porsche-bygget og Bavaria-kvartalet på Forus, også det eiendommer som var i porteføljen til Kraft Finans. Bygget ble solgt for rundt 500 millioner kroner og ga investorene en avkastning på 50 prosent på tre og et halvt år.

Hvis salget av de seks nevnte eiendommene i presentasjonen til Arctic Securities selges, kan sannsynligvis investorene til Kraft Finans forvente seg nye gevinster.

I forbindelse med salget av eiendommene på Forus uttalte Stian Pedersen at også salg av eiendom er en del av strategien til selskapets eiendomssatsing.

– Som ved alle investeringer anbefaler vi at kundene våre har et langsiktig perspektiv. Nå kom det imidlertid et bud på eiendommene som vi mente var veldig godt. Det sikrer kundene våre en samlet avkastning på over 50 prosent på investeringen, og derfor var dette et riktig tidspunkt å ta gevinst på, sa Pedersen.

Porsche-bygget på Forus. Foto: Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Bavaria-kvartalet på Forus. Foto: Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Øker satsingen

Selv om Pedersen ikke ønsker å kommentere eventuelle eiendomssalg, snakker han gjerne om selskapets satsing innenfor eiendom. Han er klar på at den på ingen måte skal trappes ned i årene som kommer.

– Snarere tvert imot. Nylig gjennomførte vi en eiendomsemisjon til 475 millioner kroner, bestående av fem industrieiendommer i Norge og Sverige. Disse leies i dag ut til Scandza-konsernet, som også var selger av eiendommene, sier Pedersen, som opplyser at Kraft Finans kunder har deltatt i 25 eiendomsemisjoner siden selskapet startet med satsingen på næringseiendommer i 2016.

Stian Pedersen, investeringssjef i Kraft Finans. Foto: Kraft Finans

– Samlet kjøpspris er på over 8 milliarder kroner, mens investorene har bidratt med i underkant av 2 milliarder kroner i egenkapital i prosjektene.

Vil ta nasjonal posisjon

Kraft Finans mottok i 2020 konsesjon fra Finanstilsynet for å drive såkalt coporate virksomhet. Det vil si at selskapet selv kan tilrettelegge for kapitalanskaffelse, kjøp og salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering.

– Vi har store ambisjoner med eiendomssatsingen vår og har som mål å ta en nasjonal posisjon innenfor dette området. Vi har gjennom kundene våre hovedsakelig stått for finansieringen av tidligere eiendomsprosjekter, men med den nye konsesjonen ønsker vi å ta en større del av verdikjeden, og også stå for tilretteleggingen. Vi ønsker å ta en nasjonal posisjon som er bygget opp fra kontoret vårt i Sandnes, sier Pedersen.

Maaseide største eier

Det er Bjørn Maaseide som er største eier i Kraft Finans med sine 44,9 prosent gjennom selskapet BFBK Finans.

Kraft Finans forvalter over 6 milliarder kroner på vegne av i overkant 2000 kunder. Pengene er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, Kraft Høyrente, Kraft Global og eiendom.

Bjørn Maaseide er største eier i Kraft Finans, som forvalter 6 milliarder kroner på vegne av i overkant 2000 kunder. Foto: Kristian Jacobsen